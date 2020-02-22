洪森：美國婦檢測呈陰性 柬討回公道

（金邊22日綜合電）針對此前抵馬對新冠病毒檢測呈陽性的“威士特丹”號郵輪美國乘客，在最新兩次的檢測中均呈陰性後，柬埔寨總理洪森表示，這結果已給了柬埔寨和郵輪上的所有乘客討回公道。

與此同時，柬埔寨政府也對大馬檢測結果的“準確性感質疑”。柬國衛生部發表聲明提到，大馬當局檢測結果的不一致，令威士特丹號的所有乘客感恐慌和混淆。

聲明說，這也影嚮了國家的榮譽和尊嚴，制造嚴重的人道危機。

指大馬檢測結果不一致

大馬副首相旺阿茲莎早前宣布，此前對新冠病毒檢測呈陽性的“威士特丹”號郵輪83歲美國女乘客在最新兩次檢測中均呈陰性。此患者目前尚有病癥，仍在醫院接受治療，有待痊愈後方可出院。

據英文《高棉時報》的報道，洪森隨後在“臉書”貼文說，雖然國家貧窮，但柬國在人道主義行動上是負責任的。

他聲稱，他曾多次要求馬國確認檢測的結果，因為他希望為船上逾2000人和該名美國婦女討回一個公道。

惟柬埔寨否認，因美國婦女被驗出感染新冠肺炎一事與大馬產生外交爭端。

《金邊郵報》為讓威爾士特丹號乘客下船的決定作出辯護提及，柬方在對該名美國女乘客進行檢測時並未發現她有問題，並疑惑她是在柬埔寨抑或大馬感染。

洪森說，此事件並未引發柬國與大馬的關系緊張。他只是要求一個解釋，因為婦女在柬國的時候我們並未發現有病毒的痕跡，但她卻在大馬檢測呈陽性。她是在哪里感染的?

他說，在這名婦女的丈夫和船上所有人員檢測都呈陰性的情況下，這名婦女不太可能會檢測呈陽性。

此外，《高棉時報》則報道，洪森感謝泰國、印尼和日本宣布他們曾為威士特安號乘客的國民對新冠病毒檢測呈陰性，消除了有關柬馬關系出現緊張的揣測。

洪森說，他要感謝那些協助柬國的朋友，特別是世界衛生組織（WHO)。他同時也警告散播政府隱瞞柬埔寨人感染疫情謠言者，將面臨牢獄之災。

因擔心新冠病毒傳染，菲律賓、日本、韓國、美國海外屬地關島及泰國陸續將載有1455名乘客和802名船員的“威士特丹號”拒之門外。郵輪在海上漂泊了近10天後，於13日抵達柬埔寨西哈努克港。14日，郵輪上的乘客開始陸續下船，洪森還前往碼頭歡迎。

若我是大馬首相將開除衛生部長

另一方面，根據《柬中時報》報道，洪森“暗示”大馬首相應開除該國的衛生部長。

洪森在臉書中表態，批評大馬當局的上述“疏忽”。

他寫說，“如果我是馬來西亞首相，我會開除衛生部長，因為41個國家和地區的旅客因為他的疏忽而受到很大影嚮。”

他也一再重申，他多次質疑大馬“誤診”，是希望給柬埔寨和郵輪上的2000多名乘客和乘務員討回一個公道，結果柬埔寨等了7天才討回一個公道。