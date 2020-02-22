希盟主席理事會會議緊張交鋒 安華：很正常非課題

（萬宜22日訊）希盟主席理事會昨晚就首相交棒日期進行討論；公正黨主席拿督斯里安華不否認昨晚會議的氣氛緊張，但他認為這不是一項課題，因為民主精神下，每個人都有言論自由。

他也要促請公正黨黨員尊重昨天希盟主席理事會的決定。

“這（交由首相敦馬哈迪決定交棒日期）共識，也是我和公正黨最高領導層的決定。”

安華也是波德申國會議員，他今日出席全國伊斯蘭學會協會的集會後，針對《當今大馬》的報道作出回應；報道引述希盟內部消息指，昨晚召開的希盟主席理事會會議，在首相交棒的論調上一度出現緊張交鋒，有土著團結黨領袖在馬哈迪被施壓確定交棒日期時，為了捍衛馬哈迪而恫言退出希盟。

沒人質疑交棒事宜

安華說，如果會議是民主的，討論中出現一些緊張是正常的事，他不認為是一項課題。

“重要的是，沒有人質疑交棒的事，沒有人質疑馬哈迪擔任第7任首相，而安華是第8任首相，只是我們需要考慮一個合適的時間，我們交由敦馬哈迪作明智的決定。”

針對有人指昨日的會議無法施壓馬哈迪確定交棒的日期，是因為安華沒有得到足夠的國會議員支持的說法，安華一笑置之，表示這只是在政治中慣用的煽動技倆。

吁公正黨尊重理事會議決

安華也呼籲公正黨上下，尊重希盟主席理事會在昨晚所作出的議決，同時也不允許黨內抨擊有關議決。

“我們所達成的是共識，這包括了是我和公正黨的決定，所以全體公正黨成員應尊重有關決定。”

“對於其他友黨，自己可以勸請尊重有關決定。”

“因為大家如今專注在國家經濟，包括面對新型冠狀病毒疫情所引發的影嚮，所以我們昨晚作出了相關決定。

“我懇求與勸請同伴們，尊重這項決定，若是公正黨的領導，我將不允許有任何對此決定的攻擊或抨擊。”