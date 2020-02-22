【第一時間】敦馬再毀安華拜相夢？

希盟4個成員黨的巨頭上週五儼如變相地與敦馬哈迪“公開攤牌”後，儼如變相地向朝野乃至國人宣告，希盟各成員黨所曾達致“身為土著團結黨兼希盟名譽主席的敦馬在任相二年後交棒給人民公正黨主席安華”的所謂協議已正式“作廢”。

這意味敦馬在他所主持專題商討首相權力移交的“221”希盟主席理事會會議，成了唯一的贏家。

敦馬在這項逾3個小時的會議後宣佈，希盟的4個成員黨公正黨，民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨一致議決由他全權決定何時交棒，而這將只會在大馬於今年11月所主辦的亞太經合組織峰會（APEC）後才會發生。

他斬釘截鐵表明，沒有時間，沒有日期，什麼都沒有，他只會於APEC後決定退位。

2年後交棒協議形同廢紙

有關會議所明確傳達的訊息或可被解讀為敦馬已表達他欲任滿一屆首相的強烈意願，而聲稱“已苦等了20多年”，何妨再等6個多月才接班的安華，可能再度與首相的寶座擦肩而過。

敦馬在回應他會否在APEC後拒絕交棒，他直指“一切交由我決定”，而安華是否接任為第八任首相，敦馬表示“這個問題並不產生，情況是由我在APEC後決定”。

最近敦馬再被安華陣營“施壓”須兌諾於今年5月，也就是希盟入主布城滿2年時交棒給安華，但敦馬一再表明他將在APEC後才退位。

但與此同時，基於貫徹“各取所需的政治利益”的政治議程，有跡象顯示在野的巫統和伊斯蘭黨拉攏希盟的土團黨，以及東馬的沙巴和砂拉越朝野政黨，醞釀組成所謂國民聯盟“後門”政府，而伊黨且準備於3月9日復會的國會下議院提呈“信任首相”私人動議，以及在過去一星期盛傳朝野國會議員被策動簽署法定聲明，以支持敦馬任滿5年。

換句話說，反對黨尤其是巫統和伊黨伙同安華在希盟的“政敵”尤其是公正黨的阿茲敏派系在過去一段期間密謀搞所謂“保馬”行動，其政治動機在於一方面力阻安華拜相，另一方面激化希盟各成員黨的矛盾，分化他們的關係，進而反撲及衝擊希盟政權的執政地位。

不知是否見“勢”不妙，看來“急”於接班的安華於上週四在布城與敦馬會面，針對移交政權一事進行商討後透露，希盟主席理事會將於2月21日開會就敦馬交棒一事拍板定案，意味敦馬將被促制定其退位時間表。

儘管安華也透露敦馬否認涉及“巫統、伊黨及公正黨一小撮人爭取國會議員簽名支持敦馬任滿一屆首相”，但被臆測“樂觀其成”（因為敦馬最近曾聲稱任何繼任首相的人選須獲得絕大多數國會議員的支持）的敦馬再度重申他將於APEC後兌諾交棒，他反而被質疑有意促成有關力阻安華拜相的“保馬”行動在希盟主席理事會召開之前加大力度地加速進行。

相對地，安華陣營的“烈火莫熄老將”組織揚言，若敦馬沒有兌諾於今年5月退位，讓安華成為第8任首相，他們或將上街示威。

就在希盟的安華陣營和民主行動黨或誠信黨“自信”像安華所“自信”的“只需半小時能談妥敦馬交棒的課題”，希盟主席理事會卻出現“反高潮”的結果，而關鍵不知是否在於敦馬向希盟各成員黨展現他真的如傳聞中獲得絕大多數朝野國會議員的力挺，頓使他得以掌握當晚希盟主席理事會會議的大局，讓他逆轉地取得他所預期的結果。

據未證實的消息透露，土團黨在會議上曾詷言若行動黨和誠信黨持續“逼宮”敦馬，該黨將考慮退出希盟。

儘管敦馬承認正如媒體所預測般“我們針對希盟的前景進行冗長的討論”，但他深感榮幸最終會議把何時退位的決定權交給他，也就是“我說什麼，他們都遵從”。

掌控大局取得所預期結果

或許敦馬也向希盟各成員黨“曉於利害”，除了老調重彈他需要更多時間收拾國陣前朝所留下的爛攤子尤其是國債高企和一馬醜聞，他想必希望希盟專注於落實希盟的大選宣言尤其是振興經濟，特別是際此新冠肺炎入侵大馬的“國難”當前。

這不知是否乃聲稱必須保持耐心的安華建議應該給予敦馬機會執政，並讓敦馬決定何時移交政權，以及希盟決心看到敦馬在獲得全力支持下執行其首相職責的原因。

對希盟來說，敦馬這回持續拒絕制訂其退位時間表所取得的正面效應，乃讓在野黨密謀搞國民聯盟“後門”政府，以及伊黨攪局般欲動議向敦馬投信任票，皆告暫時無疾而終。

敦馬真的成為唯一的“贏家”，意味他何時交棒，甚至是否退位，希盟主席理事會再也無權置啄，一切交由敦馬“一個人說了算”。

文/劉漢良