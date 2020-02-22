指破壞大會要求解釋信 阿菲夫不解犯何錯

（檳城22日訊）公正黨峇東埔區部副主席阿菲夫指出，他不清楚自己犯了甚麼錯，卻被指破壞2019年公青團大會而被黨紀律委員會要求解釋信，因此希望大家給予意見，讓他可以做出解釋。

他說，他於去年12月受邀出席公青大會，在入場前還獲得大會提供黨員准證（Tag），然而卻在入場門口被阻攔。

他稱，可能是自己身形比較壯大，雖然進去會場過程被阻攔和推撞，但還是成功進去會場。

“進去會場後，我就坐下聆聽致詞，之後就走出會場和朋友聊天，因此我不明白自己到底犯了什麼錯而被要求解釋信。”

他披露，不僅他，還有數人也被要求解釋信，相信接獲信函者都是積極為黨服務的人。

大學畢業後加入公正黨

他也說，自己並非從巫統或民政黨跳黨至公正黨，而是從大學畢業後就加入公正黨，至今已有10多年。

“我的目標很清晰，就是要為國家和人民服務，且希盟的時間不多，再過2至3年就要重新讓人民評估。”

也是檳州行政議員的他，昨晚代表檳州首長曹觀友出席由房屋及地方政府部門北馬區服務中心及非政府社區聯合會丹絨區會舉辦的新春團拜時，向媒體如是解釋。

房屋及地方政府部長祖萊達政治秘書諾希茲旺受邀致詞時說，祖萊達自當上部長後，了解到社區的重要性及顧及人民的利益，因此在她在1年內推介了4項政策，其中一項就是國家社區政策（Dasar Komuniti）。

他指出，目前共有125個非政府組織加入非政府社區聯合會，而聯合會成立宗旨是希望往後政府要傳達資訊或消息給社區和人民時可以透過該會，且也比較方便。

他希望更多非政府組織能加入該聯合會，一起努力為社區服務。

會上，非政府社區聯合會丹絨區會主席蔡慶意及婦女組主席拉蒂法則受邀致詞。出席者尚有居林區州議員楊慶傳、民政黨總財政方志偉、民青團總團長黃志毅等。