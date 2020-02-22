車業GDP輸泰國 許綜文吁再接再厲

（芙蓉22日訊）大馬車業總會會長拿督許綜文認為，我國汽車行業與相關領域提供了70萬個工作機會，佔了國內生產總值逾4%，然而比起泰國的8%，依然輸得太遠，大馬在發展車業方面還需加把勁。

他說，我國車業從上游到下游、結合連帶關係領域在國內生產總值佔了逾4%，對國家經濟扮演重要角色，並提供了70萬個工作機會，包括新舊車買賣、汽車檢驗、售後服務、金融貸款、保險服務等等。

“然而，比起泰國車業佔了該國生產總值的8%，大馬車業不能自滿，我國在發展車業方面仍需再接再厲。車商要發展，可能首選泰國或印尼，但其實大馬人民的教育程度和工作態度不比別人差。”

他昨晚在森美蘭汽車暨銀業公會歡慶2020年新春大團拜上致詞時，這麼指出。

他認為，車業已走到口傳經營的盡頭，根據數據分析，2019年中國有超過40%車商都面臨虧損，賺錢的只有極少數，其他的能夠保持已很開心。至於大馬，去年有超過一半的車商沒錢賺。

國家汽車政策 4110車商未列代表

許綜文指出，全馬5000家車商中，有4110家是該會會員，然而該會卻沒被列入《2020年國家汽車政策》的成員代表名單，不曉得是一時疏忽或一場誤會。

“本會會員去年為大馬貢獻了超過380億令吉的新舊車銷售，在國內生產總值佔了逾3%，在相關對話會上，本會也有提呈業者的數據和看法，但國家汽車政策卻不見本會的名字。”

不過，他強調，該會與政府的關系依然良好，無論是通訊及多媒體部長哥賓星、國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁或交通部長陸兆福，都給予該會大力支持和鼓勵。

當晚，出席的嘉賓有森美蘭汽車暨銀業公會會長鄭先茯、亞沙國會議員謝琪清等。