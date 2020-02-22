撤控淡虎案濫權 穆律師會促湯米辭職

（吉隆坡22日訊）大馬穆斯林律師協會（PPMM）促相關人士入稟法庭申請司法審核，挑戰總檢察長丹斯里湯米湯姆斯撤銷了12名涉嫌支持淡米爾之虎（LTTE）恐怖組織被告控狀的決定。

該協會也要求湯米湯姆斯辭職，否則他們將請求國家元首撤換其職位，由“更具能力及透明”的人選來出任。

據《馬來郵報》報導，該協會主席拿督再努里查發表文告指出，該協會認為任何利益相關者須採取法律行動挑戰總檢察長的決定，警示後者勿在沒正確法律考量情況下便肆意使用其權力。

籲相關人士入稟挑戰

他表示，總檢察長的權力並非不可審理，因此，可針對其決定進行司法審核。

“湯米湯姆斯過去的數項決定，都顯示他無法勝任總檢察長及檢控人員的職務”。

希盟政府在2018年被迫暫緩其決定，即將檢控單位從總檢察署分開出來，因為這需國會三分之二多數議席修改聯邦憲法。

湯米湯姆斯昨天發表文告宣布，對涉嫌淡米爾之虎組織，合共面對34項控狀的12人以沒有合理的定罪勝算，決定撤回及停止案件的審訊，立即生效。

他是援引聯邦憲法第145(3)條款所賦予的裁量權決定撤回上述案件。

此外，大馬律師公會也促請總檢察長針對12名被告被逮捕及提控的原因給予解釋，因被告已在2012年國家安全罪行（特別措施）法令下被扣留且被拒保釋。

“在控方定罪勝算極小的情況下，民眾仍可被捕、提控及在不可被保釋的情況下被長期扣留，是令人感到沮喪的事。”