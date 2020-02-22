卡迪耶欣提醒烈火莫熄元老 別上街要脅交棒

（吉隆坡21日訊）首相辦公室媒體顧問卡迪耶欣提醒安華的支持者，特別是公正黨元老（Otai）切勿重蹈覆轍，通過上街示威來催促首相敦馬哈迪交棒。

卡迪是在希盟高層今晚開會商討交棒事宜前，於個人部落格撰文。

他提及，有人威脅要上街，以加速首相交棒給接班人安華，他們是所謂的烈火莫熄元老的街頭人，多數來自公正黨。這些元老首次上街是在1998年，支持在不當性行為下被巫統開除的安華，而當安華因濫權和肛交案而入獄後，街頭示威演變成所謂“烈火莫熄”政治運動。

他提及，雖然烈火莫熄運動成功團結破裂的反對黨，但卻無法在4屆大選中推翻國陣，一直到在舊敵馬哈迪的領導下才成功執政。

“獲國家元首特赦的安華近日也說，他已（成為首相）等了20年，他不急。”

“不過，一些元老和安華的立場卻相左，他們要安華在5月份希盟勝選的2週年時接任首相。”

卡迪要提醒他們遺忘歷史的危險，歷史始終是最好的指引，也許從烏米1997年的信，開始回顧1997年/1998年的劇情，加上被刪減的片段和讀回原劇本，將很有用。

他相信對大多數元老來說，安華的故事只始於其遭開除後的獨立廣場，但歷史更遠久和複雜。

他表示，馬哈迪和安華比大部分的元老更互相認識，馬哈迪在安華成今日的政治人物方面居功不小。

他強調，中途換首相在大馬並非新鮮事，前首相胡先翁在1977年的吉蘭丹危機後，把伊斯蘭黨從國陣開除，伊黨後來也和一些政黨進行了不成功的聯姻，如今則和巫統合作，因此，一部分的伊黨和巫統國會議員願意支持馬哈迪繼續任相至屆滿一事值得關注。

“馬哈迪曾多次稱會守諾，在11月的亞太經合論壇峰會後交權，所以，我們可看到民主界線正擴大，並通過議會來確定馬哈迪的任期和安華登上夢寐以求的席位。”