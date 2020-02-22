希盟會議場外聚會 土青團高呼“別逼首相下台”

（布城21日訊）以商討首相交棒課題為主旨的希盟最高中央理事會會議召開前，土團黨青年團即聚集在會場外，群起高呼“別逼首相下台！”

希盟最高中央理事會於週五晚上8時30分在首要領導基金會辦公室召開會議前，近百名土團黨青年團黨員即率生於晚上8時許聚集在會場外，以示支持首相及黨主席馬哈迪。

當馬哈迪於晚上8時30分乘車到場時，這群黨員除了手舉“敦馬留任”（Kekal Tun M）的橫幅，同時也高喊“敦馬萬歲”口號。

土團黨青年團中委莫哈末法欣說，由於一些群體表現得很無理（biadap），因此，他們便於周五聚集在此以聲援馬哈迪。

“既然馬哈迪已重申會遵守承諾，那就請不要騷擾他完成他想做的事情，人民已對此課題感到厭倦。”

詢及他們是支持馬哈迪任滿一屆或任相至亞太經合組織峰會（APEC）的問題時，他聲稱，一切就遵從馬哈迪的承諾。

過後，他們於晚上9時30分左右陸續離開，警方則於9時許在路口進行交通管制，禁止車輛進入首要領導基金會範圍，即使是媒體從業員也只能把車子停在外頭，然後步行約2公里才能進入該大廈。

此外，希盟原訂於晚上10時30分召開記者會，針對上述會議作出宣布，但截至午夜12時，希盟仍未召開記者會，而一眾媒體只好繼續在會場外苦守。