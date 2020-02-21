再搗煉毒中心發現甫入境 警急送武漢嫌犯檢測病毒

（吉隆坡21日訊）繼隆市警方上週逮捕4名來自馬中台三地的販毒集團分子後，週一在蕉賴附近一間公寓再搗破屬同一個販毒集團的煉毒中心，先後逮捕4名中國籍男子及1名本地華裔男子後，發現其中1名來自中國武漢的嫌犯是於今年2月初入境大馬，恰好是新冠型肺炎爆發後的時刻，因此警方不敢怠慢將他送往醫院檢測，結果鑑定他沒有感染新冠肺炎。

警方在逮捕5名嫌犯後，起獲總值74萬8270令吉的各類毒品，包括k他命、搖頭丸粉沬、一粒眠等。

吉隆坡總警長拿督斯里馬茲蘭今天下午在記者會上說，警方於週一（17日）晚上7時10分突擊一個雙威偉樂商場附近某公寓單位，揭發該單位用來充當煉毒中心。

他說，警方當場起獲527克K他命、3000毫升K他命液體、4060克搖頭丸粉末及500顆一粒眠之外，也起獲毒品原液、過濾器等煉毒工具。不過，警方在這項突擊行動，沒有逮捕任何人。

他指出，在當天晚上9時15分，警方再突擊同一棟公寓另個單位，逮捕4名年齡26至28歲的中國男子，當場起獲623克搖頭丸粉末、15顆搖頭丸、140克K他命及200顆一粒眠。"

“警方調查發現，其中一名嫌犯去年10月入境大馬後，招聘中國煉毒師來馬煉製高品質毒品，他們是以月租4000令吉租下該公寓充當煉毒中心，不過運行兩個月後遭搗破。”

馬茲蘭說，這4名中國嫌犯當中，有1名是來自中國武漢，而且是從今年2月初入境大馬，因此警方不敢怠慢，立即把他送到吉隆坡中央醫院接受檢測。所幸嫌犯接受檢測後，證實他對新型冠狀病毒核酸檢測為陰性，並沒有感染新冠肺炎。

此外，他透露，警方在次行動的35分鐘後，又在同一棟公寓前逮捕了一名來自砂拉越的33歲華裔男子，並在嫌犯帶領下前往公寓的另一個單位，起獲331克搖頭丸粉末及30克K他命。

他說，警方起獲的毒品市價達74萬8270令吉，可供2萬6774名吸毒者吸食。所有落網者目前被延扣至本月24日，在1952年危險毒品法令第39B條文下接受調查。

與上週捕4嫌犯屬同集團

馬茲蘭披露，警方調查顯示，上述突擊行動落網的5名嫌犯，與上週警方逮捕的4名來自馬中台的嫌犯，屬同一個販毒集團。

他補充，警方在行動中也獲現金5420令吉及500元人民幣（297令吉41仙）；所起獲的毒品及現金總值75萬4000令吉。

較早前，吉隆坡警方於本月12日凌晨2時，搗破一個位於蕉賴雅谷拉迪夫路一棟高級公寓的煉毒室，逮捕由馬中台3地，共4人組成的販毒集團，並起獲市值223萬令吉的毒品及財物。

其中一名被捕的台灣毒販之後爆出，有4名來自雪州警察總部刑警向他們索賄300萬令吉，以作為包庇他們的費用。但是，這名台灣毒販在付錢的4天后，仍然被捕。