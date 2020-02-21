疫情致乘客減 航空業損失1210億

（吉隆坡21日訊）因受新冠肺炎疫情影響，2020年對全球航空業而言，將會是非常艱難的一年，航空公司估計將損失高達293億美元（約1210億令吉）的乘客收入。

《馬新社》報導，國際航空運輸協會（IATA）總監兼首席執行員朱尼亞克發表文告說，協會估計，疫情將造成全球航空流量減少4.7%，這有可能抵銷此前預測的增長，並導致自2008至2009年全球金融風暴後，首次需求下跌。

削減航線降燃料成本

他表示，航空公司正作出艱難的決定以削減運力，及在某些情況下削減航線。降低燃料成本將有助抵銷部分的收入損失。

他聲稱，疫情將造成亞太地區航空公司的全年乘客需求減少13%，並導致這區域的航空公司損失278億美元的收入。

協會也引述對新冠肺炎疫情的初步評估說，考慮到此前預計這區域的航空公司將增長4.8%，因此相比2019年的需求水平，淨影響將是全年萎縮8.2%。

“在此種情況下，2020年，亞太地區的航空公司將損失278億美元的收入，其中大部分涉及的都是在中國註冊的航空公司，僅在中國市場，便將損失128億美元。”

“在相同情況下，假設需求的下跌僅限於與中國有關的市場，亞太地區外的航空公司估計將需承受15億美元的收入損失。這將造成全球收入損失293億美元，即比IATA在去年12月估計的收入少5%；並對全球需求造成4.7%的打擊。”

去年12月，協會預測，2020年的全球每公里乘客收入（RPK）將增長4.1%。

協會解釋，這些預測都基於一種假設，即新冠肺炎疫情對需求的影響會與沙斯（SARS）期間的V型情景相似；在2003年，沙斯造成亞太地區航空公司的每公里乘客收入下降5.1%。