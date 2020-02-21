大馬疫情控制良好 醫協：國人仍需高度警覺

（吉隆坡21日訊）馬來西亞醫藥協會（MMA）說，雖然新冠肺炎疫情在我國受到良好的控制，也成功降低感染病例，但國人仍受促時刻對感染病毒風險保持高度警覺，及如常保持良好的個人和呼吸衛生，從中減低感染的風險。

該協會主席加納巴斯卡蘭和名譽總秘書迪魯納吳阿拉蘇召開記者會指出，政府在此次新冠肺炎爆發以來，採取多項應對措施及向人民即時發布有關疫情的最新進展，甚至向國人作出種種預防病毒的勸告，不過很多時候個人的預防還是最大關鍵。

他聲稱，大馬醫藥協會關注的是在目前疫情受到良好控制的時刻，身為前線人員的媒體或新聞從業員扮演非常重要的角色，即傳達正確的訊息給予人民。

媒體扮演要角傳達正確訊息

他解釋，因為過去出現太多有關新冠肺炎的假新聞，這種不道德的行為給社區帶來恐慌，假新聞的消息比新冠病毒傳染更快更頻，進而在短時間內即引起社區對新冠肺炎的人心惶惶。

此外，加納巴斯卡蘭說，該協會也對市場口罩和洗手液短缺情況給予關注，並促民眾購買合理的數量，以便讓那些真正有需要這些物品的人士如患上流感症狀者、醫護人員及弱勢群體等也能買到有關產品。

他希望媒體記者協助向社區和讀者傳達正確消息，包括多撰寫一些有關預防病毒的做法和解釋正確的戴口罩方法等。

“儘管疫情受控制，但我國特別是衛生部須做好防範，因為鄰國出現許多沒連接或找不出源頭的傳染病例。 ”

此外，馬來西亞醫藥協會也邀來剛卸任退休的前衛生部副總監（研究與技術支援）拿督李國忠醫生出席記者會。

李國忠勸請人們不必過於擔憂新冠肺炎，大家只需做到每天保持個人衛生，勤洗手等，生活一切如常。

他說明，大家以為出門就一定要戴口罩，其實真正需要戴口罩的時候是當我們自己生病或覺得身體不舒服，如有傷風和咳嗽症狀。一個健康的人假如突然戴口罩的話，反而會引起許多不必要的恐慌。

他不諱言，人們很多時候有迷思，以為現在疫情嚴重，擔心病毒擴散而紛紛搶購口罩，造成市場的口罩供應出現斷貨。

“我個人認為，現在反而不擔心中國，因為中國政府已採取足夠措施，包括逾6000萬名中國人已被禁止出國。反而擔心那些在過去一周或這幾天突然病例劇增的其它國家。”

出席記者會者包括了馬來西亞醫藥執業者聯盟協會（MPCAM）主席拉治古馬。