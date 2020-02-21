陳國偉：遠端授課應對危機 大馬廈大做足防護

（雪邦21日訊）大馬對華特使陳國偉指出，廈大大馬分校在防疫及為滯留在華的學生提供網上授課的表現，讓人激賞。

他說，中國學生是該校第二多的學生，疫情爆發後，許多人對校方如何應對都很關心。

“我和校長聯絡後，得知校方在疫情開始時，已採取完善措施。”

他今日到訪該校了解新冠肺炎疫情的影響時表示，由於許多學生無法返校上課，校方靈活運用網絡科技的便利，進行遠端授課，順利應對危機。

他指出，2003年沙斯疫情爆發後，許多人都認為中國經濟會衰退，但中國隨後發展成今天的第二大經濟體。

“擁有上次的經驗，我相信在這次疫情過後，中國和其他國家採取正確的政策，經濟還是會回暖。”

學生健康擺首位

廈大大馬分校校長王瑞芳指出，疫情爆發後，該校根據衛生部、教育部、中國駐馬大使館和廈門大學總校的提示，把學生健康擺在首位。

他說，為了讓交叉感染情況降到最低，校方決定讓本地學生和中國以外的國際學生，於2月17日正式開學，而中國籍學生則留在家中修讀課程。

“在假期期間曾到訪中國，或接觸過前往中國的學生，也須自我隔離2週。”

他補充，該校有約1800名中國籍學生，31人在假期時沒有回中國，經校方檢查證實健康後，已安排正常到校上課，至於1700多名滯留中國的學生，校方也特地提升網絡教學系統，透過網絡平台，錄製講師教學視頻，供學生下載在家學習。

他指出，該校也對返馬的21位教職員進行14天隔離，目前已有9人返校工作，其餘12人還在隔離，3月中還會有約20位教師陸續過來。

廈大大馬分校資訊科辦公室高級經理黃美君表示，為了讓滯留中國的學生跟上課業進度，教務辦公室、資訊科技辦公室等緊密合作，在2週內擬定解決方案及採購軟件，選擇網絡教學平台讓師生共享教學視頻，並利用3天時間培訓所有講師掌握系統。

出席者有雙溪比力州議員劉天球、馬中商務理事會執行董事拿督方天養。