副揆：檢測逾萬中國學生 ​教部設疫情管委會

（布城21日訊）副首相拿督斯里旺阿茲莎宣布，教育部已成立一個負責處理新冠肺炎（Covid-19）疫情的管理委員會，委員會行動室設在高等教育局轄下的大馬教育組（BEM），並已投入運作。

旺阿茲莎也是國家天災管理委員會（NADMA）主席，她今日主持約2小時的委員會會議後表示，目前在大馬的中國學生共有1萬1000人，至今已接受當局的健康檢測。

她表示，會議議決，所有中國籍學生都須接受健康檢測，除非抵馬超過14天。大馬教育組官員將按衛生部定下的標準作業程序，持續對這些學生進行檢測工作。

北京設海外應對小組

她說，所有20所的政府大學和高等教育機構（IPTA），已製定應對新冠肺炎疫情的標準作業程序，以防疫情擴散。

旺阿茲莎指出，17所私立大專方面，包括擁有最多中國學生的中國廈門大學馬來西亞分校，也制定了標準作業程序。

她提到，大馬駐北京教育單位（EMB）也在中國大馬學生協會配合下，設立海外學生應對疫情工作小組，以協助中國當地的大馬留學生事宜。

她補充，高教局的大馬教育組，也在衛生部及政府大學衛生理事會（MAKESUM）的配合下，制定了“高教領域防止新冠肺炎疫情傳播的籌備計劃”。

25日次輪撤僑將帶回75人

旺阿茲莎指出，外交部於本月25日進行第二次的撤僑任務，人數為75名大馬公民；而外交部與NADMA將在亞航配合下，籌備完成這項行動。

她披露，他們當天一飛抵吉隆坡國際機場，則會在航空災難中心（ADU）進行所有健康檢測程序，然後送往森州的恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT）監控中心隔離14天。

針對還在中國的7萬5000名大馬人，她則聲稱，這些大馬公民距離武漢的機場很遠，交通運輸也成了問題，由於他們不是一直逗留在武漢，所以撤僑方面會有一定局限。

“這是我們第二次撤僑，可能也是最後一次。”

貿消部與廠商協調口罩供應

旺阿茲莎表示，為確保口罩供應充足，貿消部將負責與廠商負責協調工作；而國家天災管理委員會則協助貿消部運送口罩，給最前線的工作人員。

她說，對於出現呼吸困難、感冒或咳嗽者，受促要經常戴上口罩，而在咳嗽或打噴嚏時無戴口罩，則應使用紙巾掩住鼻子，之後便丟棄紙巾和馬上使用肥皂或消毒液洗手。同時，有這些症兆者，應與健康民眾保持一公尺距離。

強化新柔長堤檢疫

她重申，大馬情況仍屬於早期階段，沒出現人傳人或社區感染情況，也無死亡病例，政府當局仍有能力應對。

“5名留院病患有3人在吉隆坡中央醫院，一人在吉打州蘇丹後峇希雅醫院，另一人在雙溪毛糯醫院。”

詢及是否禁止新加坡人入境大馬時，旺阿茲莎則回應指，政府不會禁止他們來馬，但會強化在新柔長堤及士乃機場出入境的檢疫工作，因該國已出現人傳人的案例。