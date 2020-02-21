母親阻止情人節約會 15歲少女離家出走

（新山21日訊）15歲越南籍少女於2月14日情人節當晚遭母親阻止，無法應男子邀約外出，結果次日突然不告而別，與家人斷絕聯繫。

早年從越南嫁來大馬的蘭蒂杜泰（37歲，譯音），今日在士都蘭區州議員曾笳恩陪同下，召開記者會尋找長女侯恩敏的下落。

蘭蒂杜泰與家人住在士姑來一帶。她表示，她很擔心長女被人利用或拐帶，已就此報警。

她強調，凡事皆可商量，希望長女早日安全回來。

談及長女失踪的過程，她透露，長女於2月14日深夜站在門口，似乎在等人。經她了解後，方知女兒準備外出。

她當晚擔心長女深夜外出，會遇危險，因此，拒絕讓她外出，同時沒收長女手機。

豈料，次日（2月15日）早上7時許，她清早起床，即發現長女已外出，而長女也取走了次女的手機離開。

她表示，長女就讀士姑來大學城國中二校，平日若外出，必定在晚上9時之前返家。

她說，長女性格比較叛逆，這是女兒第二度離家出走。

她透露，長女於去年10月曾離家出走3天，過後回心轉意返家。當時，女兒稱外出數日是在武吉英達花園一帶玩。

她表示，長女與其3名弟妹感情要好，自從長女離家後，弟妹都很掛念。

曾笳恩表示，若民眾看見失踪少女侯恩敏，應即刻通報。

他認為，凡事可以商量，他呼籲少女在看到相關新聞後，早日與家人聯繫，並回家團聚。

民眾若有消息，可聯絡少女的母親蘭蒂杜泰（011-2877-0022）。