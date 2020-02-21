前租客弄壞逼6女生承擔 屋主扣下押底金修屋

（吉隆坡21日訊）4名女學院生申訴，她們於一年前在白沙羅高原（Damansara Heights）合租一間公寓，繳付了1萬令吉給原有的租戶作為繼續承租的押底金，然而，租約屆滿後，她們欲向屋主索回押底金不果，屋主卻擅自動用押底金為公寓進行大整修，更不願退還餘額，讓她們感到不滿。

蔡小姐（23歲，學生）指出，她在臉書看招租訊息，便聯合5名女同學一起承租，租約為期一年，從2019年1月1日至今年1月1日。

她說，當時公寓租戶向她們收取1萬令吉押底金，聲稱是公寓不成文的規定，只要找到下一個租戶便能取回1萬令吉押底金，基於學院附近一屋難求，6人便答應住下，一起分攤每月4000令吉的房租。

她今日與3名屋友在馬華公共服務及投訴部主任拿督斯里張天賜陪同下，召開記者會。

承租屋子沒簽新合約

她表示，她們繳付押底金後，屋主沒有和她們簽署新的租賃合約，只是給了一封通知信，即同意她們在原有的租賃條件下繼續租住公寓。

蔡小姐指出，6人於去年12月31日一起搬離公寓，把3間房退還給屋主，並索討1萬令吉押底金，然而，屋主僅現身一次，查看屋子後便沒有再主動聯繫，她唯有不斷透過信息追討押底金。

“屋主說我們弄壞了公寓裡的東西，需要用押底金來修繕，但是他來查看屋子的時候什麼也沒有說，我們一直要求屋主說清清究竟是哪裡損壞。”

她說，屋主沒有經過協商及同意下，就擅自為公寓進行修復，並發送了共5780令吉的收據證明，內容列明所有修繕項目，包括髹漆、地板整修、窗簾、浴室牆壁、燈光、冷氣等，讓她們感到相當錯愕，因為其中大部分是上一手租戶搬走就已留下的瑕疵，與她們無關，屋主卻把這筆賬賴在她們頭上，私自扣除押底金。

她不滿屋主沒詢問清楚就把所有責任歸咎她們，還反問她們是否能夠找出前租戶出來負責任；至於剩下逾4000令吉的餘額，屋主也絕口不提，沒有退還給她們。

16租屋糾紛受害者是學生

張天賜指出，去年至今，投訴部共接獲16宗租屋糾紛，受害者都是學生，其中兩宗涉及外籍學生，涉案的屋主看準學生不懂事而佔他們便宜，以拒絕退還房租的方式欺壓學生。

他批評屋主這種行為相當過分，這些學生離家在外唸書，生活艱辛，屋主卻欺凌學生，用盡各種理由拒絕退還押底金，常見的理由包括指責學生損壞家裡的設施。

屋主欺凌學生不懂事

“有些屋子已經有二三十年歷史，屋主卻把所有的損毀都賴在租戶身上，學生求助無門，也不可能因為這麼小的數額鬧上法庭。”

投訴部法律顧問餘家福指出，他將代表這些女學生髮出律師信給屋主，要求退還押底金。

他說，倘若屋主堅持女學生造成公寓損毀，他會要求屋主釐清如何判斷5780令吉的修繕費責任都歸於女學生，雙方必須進行協商。

“由於女事主說東西不是她們弄壞的，我會協助她們，一起和屋主處理這些矛盾和糾紛。”

另一方面，馬來西亞房地產中介協會董事陳建銨也給予所有欲進行房屋租借的民眾建議，即租借房屋應透過合法且專業的中介，避免在簽署租憑合約時吃虧，或在租房子前先諮詢律師的意見，確保自身利益獲得保障。

他說，房屋中介是受過訓練才獲得執照，能夠給予專業意見，而且了解法律條文，勸告大家不要輕信臉書的宣傳廣告。