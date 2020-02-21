賽夫丁：料兩週內供應政府 首批生產1千萬片口罩

（馬六甲21日訊）國內貿易及消費事務部長拿督斯里賽夫丁披露，預計一兩週內，口罩生產商可供應首批1000萬片口罩給政府，同時不會影響廠商對現有顧客的供應量。

他說，自新冠肺炎爆發以來，我國與全球一樣面對口罩供不應求的問題，該部門邀請所有口罩生產相關業者，包括進出口商洽談，在了解國內廠商的生產量能力後，決定要求口罩生產商加量生產。

他表示，在要求加量生產的同時，政府承諾協助生產商解決面對的問題，包括人手不足、一天需有三個工作班次及提供進口口罩原料免稅優惠。

“我已經與內政部長、人力資源部長和財政部長會面，希望加快步驟，兌現對廠商們的承諾，包括政府將會購買他們加量生產的口罩。”

他說，一直以來，國內口罩主要供應給工業和醫藥用途，其中三層口罩需求量很低，但如今嚴重供不應求，這是事實。

賽夫丁是今早在馬六甲技術學院為今年“學生食物銀行”計劃首站，即馬六甲和萬里茂技術學院主持推介禮後，接受媒體訪問時這麼表示。

他也指出，貿消部自1月29日至2月20日來，已取締28宗抵觸《2011年價格控制和反暴利法令》的售賣口罩案。

他說，三層口罩和N95醫用口罩皆是統製品，零售頂價分別為80仙和6令吉，若擅自售賣超過頂價就會被取締。

“希望所有商家合作面對這次的疫情考驗，此時不是賺取暴利的時候。”

他披露，目前取締的28宗案件中，有23宗超過頂價、3宗沒有置放價格標籤及2宗違反售賣條例，總罰款額達6萬2400令吉。

另一方面，賽夫丁表示，“學生食物銀行”計劃於2018年12月成功在國內21所政府大專院校落實，共有1萬2500名學生受惠，今年目標為擴大至123所私人大專院校、師訓學院及技術學院。

他說，馬六甲和萬里茂將是第一批落實此計劃的技術學院，各有100名學生受惠，以學生義務管理食品庫的方式進行，從中學習管理和溝通技能，目前馬六甲獲得14家企業和廠商的持續贊助。

他透露，經過兩年的努力，此計劃獲得430家企業的讚助，更有數家大型企業主動加入贊助行列，並與政府簽署合作備忘錄，持續供應食品給學生食物銀行，其中一家為雀巢公司。(BPK)