【車撞銀行提款機室】 肇禍男子稱憂染病毒才喝酒 李文材勸民勿過度恐慌

（檳城21日訊）昨日凌晨大山腳發生一宗轎車撞銀行提款機室事件，肇禍男子聲稱近期曾與中國人談生意，擔心感染新冠肺炎而喝酒解憂肇禍。對此，衛生部副部長李文材促請民眾勿過度恐慌。

“檳城還沒有確診病例，如果沒有相關症狀，並不需要恐慌，衛生部也不會要求該男子接受檢驗。”

他說，在中國爆發疫情后，我國已經限制來自疫區的外國人入境，並在所有關口嚴密檢驗，新冠肺炎病毒入境率已經非常低。

他說，根據中國公佈的新冠肺炎死亡率，死亡率只有2%，但若患者本身有高風險疾病如癡肥、心臟病、高血壓、糖尿病、肺疾，將提高致死率。

“如果身體健康，康復率將達98%。”

他說，全世界雖有8萬宗新冠肺炎確診病例，多數病例都在中國，惟近期已逐漸減少，顯示疫情已經受控。

他也說，我國昨日與東盟成員國，加上中國、日本、韓國專家展開了視頻會議，討論應對新冠肺炎措施。

他今日在檳城醫院日間護理中心（ACC）禮堂與醫院高層、檳城醫院巡察員委員會進行親善交流活動時，如是指出。出席者包括檳城醫院院長張錦賢、檳州衛生局主任阿斯瑪雅、檳城醫院巡察員委員會主席莫哈末尤索夫。

會上，他也代表院方接下檳城醫院巡察員委員贊助的兩張床褥、200包健康食品，以及由Formedic Technologies公司贊助的一套LEGA化痰器，由董事黃稔騵移交。