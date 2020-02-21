李文材：每天40萬人次往返 獅城若失控將殃及馬

（檳城21日訊）衛生部副部長李文材指出，新加坡過去數天出現新型冠狀病毒新增確診病例，倘若新加坡疫情失控，我國也將面臨大問題。

他說，每天有20萬至40萬人次越堤往返馬新，兩地人員往來密切，難以切割。他將於下週二（25日）會晤新加坡當局共商控疫方案。

“新加坡的新冠肺炎有3大感染源，即教堂、中藥店及在君悅酒店舉行的會議。我國政府目前有信心新加坡當局有能力控制疫情，但會緊密關注當地情況。”

下週二馬新商防疫

李文材也說，我國截至今早的新冠肺炎確診病例為22宗，其中17人已治愈出院，5名留醫者的情況穩定，並已連續4天沒新增病例，情況受到控制。

李文材今早到檳城為由檳城外科醫生學會（SOS）主辦的檳城外科研討會開幕致詞時，匯報他所掌握到的新冠肺炎最新疫情。

“檳城迄今沒有新冠肺炎確診病例，大家切勿聽信檳城出現疫情的謠言。”

李文材說，新冠肺炎與非典型肺炎（SARS）同樣由冠狀病毒所導致，也同樣可透過唾液傳播，兩者相比之下新冠肺炎雖傳播性強，但致死率比SARS低。

年紀大死亡率越高

“SARS的致死率為10%，中東呼吸綜合症（MERS）的致死率為30至40%，新冠肺炎的致死率則為2%，但在各年齡層的致死率卻又存在差異。”

他說，30歲以下感染者的死亡率為0.2%，60歲以上及80歲以上感染者死亡率則分別為3.6%及14.8%。這顯示年紀越大感染後的死亡率越高。

他續說，中國當地的新冠肺炎確證病例，已從之前每天出現數以千計的新增確證病例，減少至每天新增三百多宗確證病例，顯示當地控疫方案奏效。

檳手術研討會舉行4天

李文材讚揚檳城外科醫生學會，在檳城醫院、愛爾蘭皇家外科學院與愛爾蘭國立都柏林大學馬來西亞校區（RUMC）配合下，每兩年舉辦一次檳城手術研討會。

他認為，這類研討會有助提升醫護人員對時下課題、最新醫療技術及疾病管理的認識及掌握。醫護人員必須時刻像個學生，不斷學習新事物，才能為民眾提供最好服務。

檳城外科醫生學會副主席兼活動籌委會主席尤卓業說，此次研討會主題為《超越卓越》，從本月20至23日，一連舉行4天，參與者超過400人。

研討的醫學範疇包括術後加速康復、微創手術、上腸胃道、血管、小兒科、介入放射學、乳腺外科、內分泌外科、結腸、泌尿及整形外科。

出席者有檳州衛生局主任阿斯瑪雅妮、檳城醫院普通手術科主任張友德、檳城外科醫生學會主席沙胡哈密、檳城手術研討會籌委會副主席拉扎雷爾、RUMC手術培訓主任柏仁乃爾。