通俄案作假證妨礙調查 特朗普親信 監40月

（華盛頓21日訊）美國總統特朗普的親信、2016年大選通俄案的要角斯通，因為向國會作假證、干擾證人及妨礙眾議院情報委員會對通俄門的調查等7項罪名，昨天被判處監禁40個月。

本案判刑前，特朗普曾在社交網站發文，反對聯邦檢察官對斯通7至9年監禁的量刑建議，司法部長巴爾其後推翻檢察官的意見，建議較低的刑期。此事掀起一場特朗普干預司法的爭議，4名檢察官隨後離職，過千名前司法部官員亦聯署促下台巴爾。

掀特朗普干預司法爭議

美國區域法院法官杰克遜昨天判刑時表示，斯通所犯罪行等同威脅美國的民主，需判處顯著刑期，但司法部原先7至9年的量刑建議亦是過長。而辯方求情時曾以斯通健康理由及過往沒刑事紀錄，尋求法官判他緩刑，但斯通最終被判監。

杰克遜用了約1小時宣讀判詞，他指斯通是由於為總統掩飾，而非因為支持總統而被起訴，強調有關的調查或起訴並無任何不公平、虛假或不光彩的地方。

除了監禁，斯通亦被判罰款2萬美元（約8.4萬令吉），服刑後還須守行為兩年。

由於辯方以其中一名陪審員偏頗為理由，提出重審動議，杰克遜押後執行對斯通的刑罰，以考量該動議。

67歲的斯通是在去年11月被裁定全部7項罪名成立，他聞判後沒特別反應，步出法庭時，庭外有群眾對陣，互叫“囚禁他”和“赦免斯通”的口號。斯通隨後登上一輛黑色休旅車離去，沒有向在場記者發言。

抨其他人都說謊 特朗普：判刑不公平

曾擔任競選團隊顧問的好友斯通被判監禁40個月，特朗普同日在拉斯維加斯出席一項釋囚活動時表示對判刑難以置信，認為斯通受到非常不公平對待，很有可能獲得寬免罪責。

不過，特朗普聲明，不會利用美國總統獲賦予的權力做任何事。談話中，特朗普並沒提到“特赦”一詞，但未有排除最終特赦或減刑，僅表示“在某個時候我會作出決定，但斯通和所有人都要獲得公平對待。這不是一個公平程序”。

特朗普同時為斯通辯護說，斯通被指說謊，但其他人都有說謊。他批評案件陪審團成員之一的哈特，指她“完全被污染”，而且是“反特朗普人士”。司法部早前更改對斯通的量刑建議，引發4名檢察官退出案件，哈特曾公開表態支持檢察官。