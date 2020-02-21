副揆：加強關卡檢疫 不限制中國人入境

（布城21日訊）副首相兼國家天災管理委員會（NADMA）主席拿督斯里旺阿茲莎說，馬來西亞政府不會限制中國公民或遊客入境大馬。

她今日在首相署主持國家天災管理委員會閉門會議後召開記者時表示，經過國家天災管理委員會會議討論後，政府認為沒必要這麼做。然而，她說，政府當局將會加強和收緊大馬所有出入境關卡的檢疫工作，任何從中國返馬的我國人民，除了接受體溫檢測器的掃瞄，也都必須接受嚴格的健康和唾液檢測。

“一旦被檢測呈陽性反應，當事人則直接被送入醫院，如果是呈陰性，他們獲准回家，並按照衛生部定下的指南進行居家隔離程序。”

詢及所有入境處都會進行唾液檢測時，她說，是的，將會對所有返國的大馬人進行唾液檢測。

衛生部長日前透露，週三內閣會議曾討論限制中國公民入境大馬長達1個月。副首相說，他們確實有商討此課題，但會議認為沒必要。

她指出，政府當局進行的唾液檢測，其結果會在約5小時後知悉。她聲稱，任何到過中國而入境大馬的外國人，也都必須進行健康檢測。

她提及，新山─新加坡邊境的關卡檢疫工作也同樣會收緊，而本月25日與新加坡政府召開的聯合工作委員會，將會制定相關的監督和管控程序及檢測方式。

此外，旺阿茲莎說，今日沒有新冠肺炎的新病例。

她透露，確診病例維持在22宗，其中有5宗還在留醫，而累計出院人數為17人。

“根據衛生部截至今早8時的資料顯示，全球確診病例達到7萬5641宗，共有2122名病患死亡。”

她表示，在22宗確診病例當中就包括一名美國人，當留院治療，而院方已為她展開兩次的檢測，雖呈陰性反應，但還是出現相關症兆，所以仍留院檢查。

出席記者會的尚包括外交部長拿督賽富丁、衛生總監拿督諾希山和國家天災管理機構總監拿督莫達拉曼等人。