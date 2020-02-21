張念群：統計系統標籤 承認疏漏致師資零招生

（吉隆坡21日訊）副教育部長張念群坦承，教育部師資統計系統的標籤（Tagging）有疏漏之處，才引髮師範學院華小華文組今年零招生的問題。

教育部即將在本月24日開放今年教師學士課程的申請，根據系統的申請資料，2020年教師學士課程，華小組課程有12項科目招生，卻沒有招收華文科老師。這也是教育部師範學院數十年來首次沒有開辦華小華文組課程，引起教育團體嘩然。

張念群今日出席2020年國際母語日慶典活動後受詢及此事時說，首相兼代教育部長敦馬哈迪已同意，繼續對華小華文組和宗教中學文憑（sijil menengah agama）師訓課程進行招生。

發現疏漏努力糾正

她指出，過去幾年，教育部發現師資統計系統的標籤出現疏漏問題，並努力作出糾正。然而，她表示，在糾正過程中，教育部需要老師們的配合。

“有些（華文）老師教導其他科目很多年，教育部鼓勵這些老師去重新標籤，不應該把自己稱為華文老師。”

她披露，過去1年半，教育部很積極地進行師資統計的重新標籤（retagging）工作，例如你是華文老師，可是現在教導的主科已不再是華文，教育部需要老師們的配合，以作出更改。

“我們已成功把（華小華文老師）重新標籤的人數，包括退休的老師，從過去的過剩1萬人，減至現在的7500人。”

張念群表示，華小華文老師的重新標籤工作還在進行當中，相信還有一些老師因為一些顧慮和個人因素，還沒完成重新標籤的工作。

她說，2019年從師範學院華小華文組畢業的學員共有410人，而去年的招收人數為1054人，對比5年前的招收人數，名額增加了2.5倍。

“今年從師範學院華小華文組畢業的學生將有680人，可是今年我們準備的名額共1310人。”

張念群指出，按照教育部目前的數據，接下來5年，每一年退休的華文老師介於100至200人。如果按照華文老師退休的速度來計算，教育部無法快速掌握正確的人數。

因此，她籲請需要更改標籤的老師跟教育部配合，以便可以讓教育部朝向“專修專教”的目標邁進。

她稱，教育部不僅希望看到師資充足，也希望看到老師教導專修的科目，才能提升學生的學習程度。

她舉例，在如何提昇華小生國文水平方面，教育部其中一項建議是，能夠擁有更多專業培養出來的老師教導國文，英文科也一樣，但是數據顯示，只有三分之一的英文老師水平達到教育部的要求標準，這凸顯了專修專教的重要性。

她相信，通過教育部增加師範招生名額的舉動，可以確保華小在未來，尤其是5年後，不會再面對師資短缺的問題。

同時，張念群透露，教育部數據顯示，不僅是華小華文老師出現過剩的現象，國小的數學和科學老師也同樣出現過剩的情況，所以從去年開始，國小已沒有針對數理老師師訓課程進行招生。

統考教師學位師訓課程 仍開班未決定名額

張念群表示，獨中統考教師學位師訓課程仍會開班，但是招收名額仍未有決定。

她說，首相昨日才正式批准，允許師範學院招收統考生和宗教中學文憑的學生，所以教育部需要開會討論細節。

她補充，華小華文組師訓課程是開放給各個源流的畢業生申請，不僅局限於統考生，只要符合最低要求即可作出申請。

依衛部建議要否停課

針對有家長基於安全考量，擔心孩子受新冠肺炎感染，而選擇讓孩子缺課，導致出席率受影響，張念群說，根據衛生部給予的指示，目前仍未達到停課的階段。

新山國光二小一名學生家長確診患上新冠肺炎，孩子的檢測報告呈陰性，已重返校園上課，有不少家長卻寧願讓孩子缺課，也不想孩子冒上感染的風險。

張念群強調，如果衛生部指示教育部停課，教育部會馬上要求學校停課。

“教育部停課的標準，是根據衛生部的建議，目前衛生部給予教育部的建議是，如果檢驗結果呈陰性，學生可自行在家隔離，學校不需要停課。”

她諒解家長的擔憂，身為監護人的家長，在這個敏感時期，絕對有權力不讓孩子到學校上課。

“可是，是否停課或停班，一切都會按照衛生部的公佈和專業意見，家長們可以放心。”

她表示，教育部已要求各校展開防疫措施，如測量學生的體溫及指導學生洗手，如果有學生出現如發燒等症狀，校方必須聯繫家長，把孩子帶回家，並儘快尋求治療。