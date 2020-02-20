挺敦馬任滿 挺交棒安華 2聲明爭取藍眼議員簽署

（吉隆坡20日訊）坊間早前廣傳許多國會議員已簽署“力挺首相敦馬哈迪做滿任期”的法定聲明，而來自公正黨（藍眼）國會議員的消息指出，另一批人士目前也在游說一些國會議員簽署“支持希盟兌現交棒協議”的法定聲明。

公正黨國會黨鞭佐哈里阿都（Johari Abdul）在接受《當今大馬》訪問時也證實，他所準備的法定聲明的內容為“（我）支持作為第7任首相的馬哈迪，並支持安華出任第8任首相。”

這也顯示，希盟4個成員黨曾於2018年1月7日達致協議，但當時並未設下交棒的日期。

佐哈里阿都所準備的法定聲明看來是回應另一項尋求簽名支持馬哈迪留任至下屆大選的法定聲明。

佐哈里阿都說，他將在收集所有簽名後，公佈有關名單。

“在50（名公正黨國會議員）中，大約40（人）已經簽署。有一份很長的名單。”

“我發動這個，是因為我支持安華成為首相。”

詢及既然馬哈迪答應於11月亞太經濟合作組織（APEC）峰會後退位，為何還需國會議員簽署這項聲明，他說：“那是敦（馬哈迪）的事，（但）這是我們之間（的事）。”

“他（馬哈迪）有他的政黨。但這是我的政黨，我必須對我的主席展示忠誠。”

據他披露，他是以公正黨國會黨鞭的身份發動該聯署，並已為此接觸全國的國會議員，包括親署理主席阿茲敏的陣營。

峇東色海議員支持安華 堅稱不會被收買

來自公正黨的巴東色海國會議員卡魯柏亞（M Karuppaiya）說，該黨署理主席阿茲敏的政治秘書希爾曼（Muhammad Hilman Idham）曾發簡訊，但未提到法定聲明。

“我沒去見他。他大概一週前發簡訊問候我。他也問，我是否在吉隆坡。但我回覆說，我在雙溪大年。就是這樣。”

“我尊重所有領袖。但我支持安華取代馬哈迪當首相。我不會被收買。”

他說，他知道有一份支持安華的法定聲明，但他至今未見過。

此外，地不佬國會議員鍾少雲直言，兩派人馬都曾與他接觸，但他拒絕透露更多詳情。

“在會議上，我告訴他們，我不會簽署法定聲明，因為此舉違反民意。人民要（執政）黨決定。”

他披露，雙方都自稱掌握國會下議院的多數議席，但他未被說服。

“假設你掌握了多數，你就直接行動，不用來見我。我拒絕簽署（支持馬哈迪做滿任期的法定聲明），因為我不曉得我簽署的是什麼。”

至於支持安華的法定聲明，他說，公正黨主席應該至少說明將兌現的事項，包括競選宣言，以獲得其支持及簽名。

至於蘭瑙國會議員佐納丹耶新（Jonathan Yasin）則不願透露，他有無簽署任何法定聲明，但他認為，馬哈迪應繼續擔任首相。

“他做得很好。我覺得，（他）繼續留任並不成問題，除非他把公款挪至其他國家或偷錢。或是他已不再勝任首相的工作。那麼，他就是時候辭職了。”