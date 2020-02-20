突擊2夜店1外勞宿舍 4小時捕344男女

（吉隆坡20日訊）吉隆坡移民局4小時內突擊位於滿家樂山莊（Solaris Mont Kiara）的2間夜店及一間在帝沙城市公園（Desa Park City）的工地外勞宿舍，逮捕341名男女外勞以及3名本地男子；這些被取締的夜店非法僱用外籍女子來做陪酒女郎，小費為50到1000令吉不一，客戶甚至可以外帶女郎，每晚外帶收費至少1000令吉。

吉隆坡移民局局長哈米廸阿當說，這項“震撼及徵稅行動”（Ops GEGAR & Ops Kutip）於昨天12時20分至凌晨4時許進行，參與的執法人員有64人。

“344名落網者包括131名孟加拉男子、76名印尼男子、9名緬甸男子、1名巴基斯坦男子、80名泰國女子、36名印尼女子、6名越南女子、1名韓國女子、1名哈薩克斯坦女子以及3名本地男子。”

他透露，移民局執法人員突擊2間滿家樂山莊的夜店，這些夜店疑非法僱用外籍女子來做陪酒女郎。執法人員突擊夜店時，這些外籍女子很恐慌，企圖使用夜店後門逃跑，但不果。

他指出，由於當晚是女人夜（Ladies Night）,執法人員在現場逮捕了94名外籍女子，多數外籍女子是來自泰國；這些女子齡介於20至35歲，都濫用觀光護照在夜店工作。

哈米廸阿當說，行動中一名夜店經理及3名看場員/打手因企圖阻礙公務員執法而當場被捕。

另外，他透露，移民局突擊外勞宿舍，因為這些宿舍是非法建設在南北大道公司（PLUS）的土地上，該局將會將此事反映給地方政府，讓對方拆側這些宿舍。

他說，這些外勞相信是附近工地的員工，他們因無法展示合法證件而被捕，外勞在建設宿舍時，也破壞了PLUS的圍牆及土地。當局目前還在追查這批聘請外勞雇主的下落。

他指出，隨著這些外籍人士被捕後，移民局將援引1959/63年移民局法令第39（b）（濫用准證）、第6（1）（c）（非法逗留）、第55B（聘請非法外勞）以及第56（1）（d）（收留非法外勞）條文來展開調查。