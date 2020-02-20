強姦案上訴失敗 前警員入獄20年打15鞕

（布城20日訊）前警員5年前強姦一名女學院生，並為對方口交及勒索她，隨著上訴人所提出的最後上訴今日被駁回，他須遵照地庭判決，入獄20年及鞭笞15下。

以拿督阿都卡林為首的上訴庭三司一直裁決，莫哈末法茲魯被定罪的裁決安全，以及他所被判處的坐牢刑期和鞭刑也合理。

“我們認為，此上訴並無法律依據，以讓上訴庭干預地庭和高庭的結論。”

另兩名法官是拿督哈妮巴及拿督阿布峇卡。

馬新社報導，現年34歲的莫哈末法茲魯早前獲准在上訴庭的裁決出爐前，保釋外出，他也取得庭令，以暫緩執行刑罰，直到他所提出的上訴有結果為止。

2016年，八打靈再也地庭裁決莫哈末法茲魯罪成，以及宣判他強姦當時18歲的少女的控狀坐牢20年及鞭笞10下、為受害者口交的控狀坐牢10年及鞭笞5下，以及勒索罪名坐牢5年。刑期同期執行。

莫哈末法茲魯在2018年向沙亞南高庭提出上訴，但被駁回，他隨後向上訴庭提出最後上訴。

根據控狀，被告於2015年1月27日凌晨1時至凌晨1時45分之間，在靈市雙威廣場1樓的男廁，強姦及為受害者口交。

他也被控在同一天和同一地點，威脅受害者她會被學院開除，以及遭雪州宗教局逮捕，藉此勒索對方500令吉。

莫哈末法茲魯當時任職於哥打白沙羅警局，警階是一巡伍長。

案情指出，他撞破受害者與一名男性在車內幽會。