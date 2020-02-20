推介大馬旅遊配套合時宜 鼓勵國人境內旅行

（吉隆坡20日訊）配合2020大馬旅遊年，大馬旅遊局正式推介“MYexperience大馬旅遊配套”冊子，旅遊、藝術及文化部長拿督莫哈末丁可達比讚揚這本涵蓋500個旅遊配套的MYexperience宣傳書冊來的正合時宜，可以鼓勵國人在境內旅行，振興本地旅遊業。

他今日出席“MYexperience推介儀式”致詞時指出，目前全球都受到新冠肺炎疫情的影響，而推出上述冊子恰好就是一個“速贏”的方案，鼓勵人民在國內度假旅遊，緩解我國旅遊業因疫情而面對的衝擊。

“無可否認的，本地旅遊對我國經濟增長帶來一定的貢獻，2018年本地旅遊人次達到了7820萬人次，相較起2017年，增加了10.9%；同年，本地旅遊業也為我國增加了11.7%或604億令吉的收入。”

他說，政府意識到本地旅遊市場的潛能，因此希望透過推動本地旅遊振興國家經濟，修復新冠肺炎疫情對國家帶來的虧損。

莫哈末丁可達比表示，這本旅遊冊子是由109個旅遊業者與大馬旅遊局共同完成，裡面提供了多達500個本地旅遊利基配套，並分為23個不同的主題包括垂釣、賞鳥、潛水等，相信憑藉著這些兼具品質、創意及革新的配套，能夠吸引更多遊客來馬。

有關的旅遊配套詳情可以瀏覽大馬旅遊局官網（www.malaysia.traval ）或2020大馬旅遊年官網（vm2020.malaysia.travel ）。