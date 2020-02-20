希盟黨主席理事會週五開會 安華：交棒半小時能談妥

（吉隆坡20日訊）希盟黨主席理事會明日名開會議，就首相交棒時間展開討論。公正黨主席拿督斯里安華說，他相信明天會議只需要半小時，就能談妥首相敦馬哈迪交棒給他的課題。

他說，會議不需要定下一個明確的交棒日期，但會議可以展開討論。

安華今午出席精英大學主辦的“如我所見的國家建設”座談會後受詢時說：“交棒只會是（會議的）一部分，半小時就能解決，（會議）將專注在經濟。”

他也表示，他在希盟黨主席理事會會議開始前，不需要與馬哈迪單獨進行“四眼會議”。

“我與他定期都會有會議，我和他上週才開會，我不認為這是個問題。

“在我和他的討論之後，首相已經說了會是亞太經濟合作論壇（APEC）峰會後，所以我們會對此展開討論，我不認為任何人應該被施壓，不論是我還是馬哈迪。”

“我要重申，我們應該給予（敦馬）空間，因為我們兩人和希盟主席理事會已經決定交棒程序必須要順暢、和平及有秩序，我們會繼續以一個團隊的形式合作。”

另外，安華證實，在希盟主席理事會會議舉行前，6巨頭將會先開會，才會輪到每個成員黨的代表參與希盟主席理事會會議。希盟6巨頭是馬哈迪、安華和公正黨顧問團主席拿督斯里旺阿茲莎、土團黨總裁丹斯里慕尤丁、行動黨秘書長林冠英和誠信黨主席莫哈末沙布。