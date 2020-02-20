騙財騙色風波 女事主：潛水教練說謊

（新山20日訊）單親媽媽申訴遭潛水教練誘騙投資一案，雙方事主各執一詞，女事主今日第二度召開記者會反駁男方說法，指男方在報章上說謊。

女事主李小姐（39歲，美容師）否認她患有憂鬱症，此外，針對男方聲稱他一開始並不知道她是單親媽媽，李小姐也出示兩人的對話記錄反駁。

她解釋，當初連番索討5萬令吉投資費用不果後，她感到情緒緊繃，才會在一時無助下向男方稱自己患上憂鬱症，希望對方能夠心軟還錢。

她今早在馬華巴西古當區會投訴組主任林道祥及副主任洪敦集陪同下，於柔南華文報從業員俱樂部召開記者會透露，針對該名潛水教練的欺騙行為，以及日前對方在報章上所言的不實內容，她已在昨日再次向警方報案。

李小姐在記者會上指男方曾擬定投資合約的說法不實，她堅稱，她是基於信任男方，才會出錢投資開設美容院計劃，但她由始至終從未看過任何投資合約。

她說，在她匯出所有投資金後，過了至少7個月，對方才告訴她會準備投資合約讓她簽名，惟最後仍不了了之。

至於男方早前聲稱一名收賬員可證明李小姐說辭反复，沒有依據談好的還錢契約追債，李小姐也予以反駁。

她透露，該名“收賬員”實為她的租客，已拖欠逾4000令吉租金，在她的委託下向潛水教練討債，然而對方在租住期間行為不檢，兩人爭吵後已鬧翻。

她稱，該名租客曾威脅她，要公開她與潛水教練的合照，如今對方反過來幫潛水教練說話，誠信令人質疑。

洪敦集：潛水公司商業執照逾期

洪敦集指出，根據他們從網上取得的資料，男事主的潛水公司的商業註冊執照，在2018年6月已過期，沒有更新。

他說，根據李小姐的匯款記錄，她在2018年11月將一筆1萬2000令吉的款項匯給男方，這也意味著，潛水教練在公司不合法的情況下，仍要求李小姐匯款給他。

他也呼籲專業潛水教練協會（PADI）介入調查，以了解男事主的潛水教練執照是否有問題，或其行為是否違反守則。

林道祥：潛水學員爆曾被遊說投資

林道祥提到，自此案新聞見報後，他除了接到多名女子聯絡，申訴遭遇同一名男子聯絡和邀約外，也有一名男潛水學員向他透露，曾被男事主遊說投資2萬令吉，在中國開辦潛水展覽，不過計劃已展延。

他指出，該名潛水教練過去也活躍於攝影界，不排除曾通過攝影活動，藉機與女子有肢體上的接觸，或是拍下女子的私密照片。

他呼籲如有更多受害者，可聯繫他（019-778 6843）尋求援助。

他也強調，該會希望幫助事件中的受害者李小姐，索討回被騙金額，因此歡迎對方主動聯繫他，如有需要，該會也將為李小姐提供法律援助。

國際潛水教練：同行不私訊學員聊天

記者在記者會上透過林道祥聯繫一名國際潛水教練麥華偉（28歲）提出看法，麥華偉指出，他本身不認識事主，也無法針對此事件評論，不過就他本身所知，行內的潛水教練一般不會刻意私訊學員聊天招生。

“如果要招攬生意，我們通常是通過臉書頁面，或社交媒體群組發布貼文，請有興趣者聯繫我們。”

詢及潛水教練的教學方式是否有相關行為守則，麥華偉表示，事實上，教學方式在於個人，不過潛水教練必須確保學員在下水後是在安全距離的視線範圍內，預防一旦有任何突發狀況時，能夠及時救援。

另一方面，記者嘗試聯繫該名男潛水教練顏志盛取得回應，惟至截稿時間，對方仍未接聽電話。