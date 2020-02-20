支持資助抗疫 常青捐100萬人民幣

（古晉20日訊）常青集團今日移交100萬人民幣給中國駐古晉總領事館，以對中國抗擊新冠肺炎疫情表達全力支持，藉此鼓勵更多企業集團一起關注、支持及資助中國抗擊疫情的努力。

常青集團執行董事拿督張泰卿今早率領高層人員，前往中國駐古晉總領事館拜會中國駐古晉總領事程廣中，並移交100萬人民幣的捐款。

在場見證者包括中國駐古晉副總領事張陽、領事蔣盈和李旺源，常青集團代表是董事蔡天佑及常青發展（砂）有限公司總經理文淑蓮。

程廣中在雙方交流時表示，中國政府在對抗新冠肺炎上，採取及時和積極措施，確保疫情不會進一步擴散。目前疫情已受到控制，並正著手解決病毒的問題。

他也移交感謝函給張泰卿以感謝常青集團對中國抗擊新冠肺炎的關注及支持，以及對中國人民的深情厚誼及慷慨捐助。

張泰卿較後表示，他對中國爆發新冠肺炎疫情感到悲傷及哀痛，此次捐款是海外同胞的一點綿力，也衷心希望疫情可以盡快獲得控制及解決。

“新冠肺炎不僅對中國造成極大影響，海外各國各行各業也受到極大衝擊。”

他說，100萬人民幣雖然不是非常大的數目，但這表達了海外千千萬萬同胞們對中國的關注及關懷，也希望中國同胞繼續努力及加油。

張泰卿希望有更多企業集團響應捐助，與中國站在一起對抗新冠肺炎。