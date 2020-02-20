衛部下達防疫指示 醫院診所須嚴守指南

（檳城20日訊）為做好防疫工作，衛生部已針對新冠肺炎的疫情指示全國衛生局、政府醫院和診所，私人醫院與私人診所，嚴謹遵從該部擬定的標準作業程序和指南。

衛生部副部長李文材指出，各州的衛生局也受指示將防範病毒的宣傳冊子，發放予民眾。

他說，為防新冠肺炎病毒擴散，該部將嚴厲監督，確保各醫務單位做足準備。

他今日受到光明日報記者詢問時說，當局也已確定，目前國內的醫務人手及運作仍處於受控的範圍。

未強制出門戴口罩

不過他強調，在目前的疫情下，衛生部暫時還未強制民眾或外國人必須戴口罩出門。

他說，當局沒有特別規定民眾必須使用口罩，前來我國工作或學習的人，遊客和外國人也同樣不需要。

他指出，外國人在入境時將通過掃描儀器進行人體溫度檢測，如果症狀在2週內出現，入境者可根據入境時所領取的健康諮詢卡，到本地醫院或診所尋求治療。

前線旅遊業者須提高警惕

對於最前線的旅遊區經營者、酒店旅館和餐館經營者的配合防疫，李文材說，有關業者需要對有症狀的遊客保持警惕，並採取必要的預防措施。

至於如何應對拒絕合作的人，他強調，新冠肺炎已被列為應報告的疾病，即診斷此類病例的醫生必須通知衛生部，以便將其隔離並進行聯繫追蹤。

他說，曾與相關病人接觸的人士，也必須遵守該部設定的自我隔離和監控的規定。任何疑問可致電檳州衛生局熱線04-2629902。