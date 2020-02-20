中四課本荒 2教科書不夠派 家長盼教部關注

（檳城20日訊）學校新學年開課至今已逾2個月，可是檳城多間中學仍沒有收到新版本的中四雙語數學與中國文學課本，受影響學校的老師只好提供章頁復印本或從教育部官網下載電子書，渡過沒課本的日子。

根據光明日報記者向檳州多間中學查詢，確實有些學生未獲得配給中四新版本雙語數學與中國文學課本。

北海鍾靈中學校長陳敬華受詢時指出，該校有部分中四學生，至今仍未獲分配上述2本課本。

“可能因為今年中四的雙語數學是屬於新版本，書商無法及時供應學校，才導致出現數學課本短缺的問題。學生也一樣尚未接獲中國文學的新課本。”

北海鍾靈下載電子書

他說，過去該校報讀中國文學的中四學生平均只有7名，今年增加至17名，新課本至今還沒有分配給學生。

他指出，目前該校教師只好提供課本章頁複印本或在教育部官方網站下載電子書本來幫助學生學習。

“學校有向教育局反映這個問題，但是書本供應商至今卻遲遲仍未把課本送給學校。”

他說，並不只是該校面對中四雙語數學課本短缺的問題，根據他瞭解，其他學校或其他州屬的中學也一樣面對同樣的問題。

鍾靈向其他書商買書

檳城鍾靈中學校長朱聖保指出，該校中四學生出現課本短缺的問題並不嚴重，學校已經通過外面書商自行購買課本，解決問題。

他說，所缺的課本數量不多，校方已通過家協向外面的書商添購所需的課本，以滿足學生的學習需求。

“若尚缺的課本數量不多，校方都會自行解決，避免耽誤學生學習的進度。”

他說，雖然州教育局有向學校建議，先向附近的學校調借過剩的課本以解決所需，但是其他學校也同樣面對新版本中四雙語數學課本不足的問題，遠水也救不了近火。

檳華學生共用課本

檳華女中校長莊福柔指出，該校的雙語數學課本在上週已經送抵，並派給了學生。

她不否認有些中四學生尚未獲得新課本的分配，可是學生可以暫時與其他同學共用課本學習，問題不大。

她指出，學校每年會有一些課本出現短缺的問題，教師們都會想辦法解決，或以其他教學方式幫助學生學習。

教局主任稱不知情

檳州教育局主任阿都拉昔受訪時說，他對中學迄今仍面對中四數學課本短缺問題，並不知情。不過他會要求負責的有關單位，深入瞭解與調查問題。

他說，至今也沒有任何學校向他反映面對課本短缺的問題，他希望面對困擾的學校能夠盡快向州教育局或他個人作出反映。

“課本短缺的問題，先待我瞭解整個事件。”

家長貼文盼副教長關注

檳城一名家長也因就讀中四的孩子至今未拿到數學和中國文學課本，而在臉書上標籤副教育部長張念群的粉絲專頁，希望後者關注。

她說：“我有一位Form 4的孩子，到現在還沒有拿到數學和中國文學的課本。她的班上有20多位都拿不到課本。想請問部長，什麼時候可以拿到書？畢竟已兩個月多月了，我等您的答覆，謝謝您。”