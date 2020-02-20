州領導敲定首相交棒言論 賽夫丁：不代表黨立場

（布城20日訊）公正黨總秘書拿督斯里賽夫丁指出，該黨青年團、婦女組代表及州領導要求希盟領導層敲定首相交棒的言論，不應該視為公正黨的立場，這對該黨並不公平。

他說，彭亨州某位代表在臉書上的發言，被媒體視為彭州的立場，這是不恰當的，大家應以決策單位的立場為依據。

至於烈火莫熄元老組織（Otai Reformis），他表示，該組織並不是公正黨的架構之一。

他強調，公正黨若有任何關於首相交棒的立場，都會依循管道向希盟主席理事會傳達。

賽夫丁也是國內貿易及消費事務部長，他今日主持部門卓越服務頒獎禮後，針對明日會議會商議首相交棒細則問題受詢時，如此回應。

依管道向希盟主席理事會傳達

他也聲稱不知道周五舉行的希盟四黨巨頭聚首的會前會，更不清楚公正黨會在希盟主席理事會提出設定首相下台的確切日期。

他說，希盟秘書處明天下午5時半，將召開一場與各州希盟主席及秘書的會議，以傳達高層的指示。

另一方面，針對經濟振興配套的意見收集，他說，該部已完成意見收集的工作，並在昨日呈交報告，待首相公佈配套內容。

他說，經濟行動理事會日前已詳細向成員匯報了國家當前的經濟狀況和新冠肺炎疫情所帶來的衝擊等，首相也已指示各相關部門和業界會面和收集意見，以便進行分析和製定振興經濟配套方案。