朝聖資產公司關4酒店 林冠英沒下指示

（吉隆坡20日訊）朝聖資產管理有限公司（UJPM）澄清，財政部及部長林冠英並沒有發出指示關閉旗下4家酒店，而且該公司的管理層全是穆斯林，林冠英從未出席任何相關會議，也沒有發出關閉酒店及解僱職員的指示。

該公司發文告反駁一切與財政部和林冠英有關的惡意指控，澄清兩造都沒有涉及該公司的政策決定，並譴責一切都在社交媒體上對林冠英所做的虛假控訴，包括死亡威脅，澄清林冠英沒有涉及該公司的財務重組工作，也從未出席任何一場相關會議。

反駁與林冠英有關惡意指控

文告補充，朝聖資產管理工作悉數由董事會進行，成員包括財政部秘書長拿督阿末巴德利、首席執行只依薩沙烈胡丁、以及由穆斯林組成的董事及高級管理層。

文告也以不點名方式回應前首相拿督斯里納吉對朝聖基金會旗下4家酒店的指控，包括原定在2018年投入營業的古晉朝聖基金酒店迄今仍未開放一事時指出，自希盟政府執政後，政府委託普華永道（PwC）對朝聖基金進行稽查，才揭發前朝政府涉嫌偽造盈利，包括沒有紀錄資產損壞造成的損失、及可疑的現金轉賬交易，從中偽造倍數的盈利以支持利息。

“根據普華永道的稽查報告，朝聖基金的負債已經高過資產，因此朝聖基金在2019年1月針對2017年財報向警方備案，爾後掌管宗教事務的首相署部長拿督斯里慕加希在12月7日向內閣提呈恢復基金會財務配套，在獲准後復在10日向國會下議院會議提呈。”

文告表示，財政部過後成立的朝聖資產管理有限公司（UJ）接管了朝聖基金總值199億令吉的債券與現金等資產，其中資產總額達96億3000萬令吉，而這也意味著政府額外支付了103億令吉，以供重組該基金會的資產。

“UJ也接管了4家營運中的酒店，分別是在古晉、峇六拜、亞羅士打及瓜登的酒店，爾後成立UJPM以管理4家酒店。”

文告說，上述工作足以保護朝聖基金免於承擔100億令吉的虧損，並由UJ及大馬政府承擔，因此該基金已經開始轉虧為盈，在2019年首9個月創下13億令吉的盈利，同時也掌有230億令吉的資產。