奧林匹克廚藝大賽 馬青年隊“煮”出1金1銀

（八打靈再也20日訊）遠赴德國參加2020年奧林匹克廚藝大賽的“大馬青年國家烹飪隊”，摘下1面金牌和1面銀牌，揚威國際。

他們是在“國家餐館”組別奪金以及“IKA自助餐”組別摘銀。

這支隊伍成員分別是來自雙威大學酒店管理學院的鄭欣捷（23歲）、彭金勇（23歲）、謝佩敏（20歲）、曾俊諺（20歲），以及彭亨基金學院的阿米魯（ 20歲）、伊利亞（25歲）。

這也是我國代表隊（資深烹飪隊）於1988年奪金以來，再度摘下金牌。

隨團指導團隊是來自雙威大學的孫包文（團隊教練）、李涵穎、張偉傑、總廚及教授蕭志賢，蕭志賢去年帶領團隊在法國“2019年甜點大賽世界杯”奪下冠軍；其他還有廚師協會副主席比利、紅豆袋主廚莫哈末法伊沙、張璧琦。

蕭志賢去年率隊奪世冠

奧林匹克烹飪大賽（IKA Culinary Olympics）於2月14至19日舉行，由德國廚師協會舉辦，是世界最早及最大型的國際廚藝展覽及活動，來自全球超過60個國家的2000多名廚師聚首，大展廚藝。

我國首次派出代表參與青年廚師隊伍類別，其他參賽的亞洲國家及地區只有香港、中國、韓國，我國代表隊在亞洲區獲得最高分，奪得1金1銀的殊榮。

我國的參賽隊伍也是大馬專業廚藝協會的成員，他們的奪獎作品主題為“大馬風味”（Rasa-Rasa Malaysia），前菜是“叻沙味”醬汁鱒魚及摩士林醬海鮮、小扁豆及鱒魚條、甜菜根及豆腐卜。

主菜則是羅望子醬芫荽及火炬薑花脆皮雞、五香肉捲、雞肉義式餛飩、包菜捲、南瓜泥及蔬菜；甜品則是巧克力慕斯蜜糖馬德蓮、栗子蛋糕、百香果及焦糖香蕉、配上柚子醬及巧克力醬。