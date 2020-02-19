Touch'n Go電子錢包 機場快鐵車票扣15%

（吉隆坡19日訊）一觸即通電子錢包（Touch'n Go E-Wallet）與機場快鐵公司（ERL）結為合作夥伴，用戶使用一觸即通電子錢包購買吉隆坡機場快鐵（KLIA Ekspres ）及吉隆坡機場支線（KLIA Transit）的特定成人票和兒童票，可享有15%折扣優惠。

這項促銷優惠也適用於購買吉隆坡機場支線特惠車票，例如樂齡人士車票、一個馬來西亞大專生折扣卡（KADS1M）持卡人以及馬來西亞福利局殘疾人士卡持卡人的車票。

促銷車票必須在車站櫃檯購買，促銷期從1月1日至6月30日。

TNG Digital私人有限公司首席執行員王明財說，這合作項目符合Touch'n Go電子錢包的願景，讓馬來西亞人民在交通出行等方面，從支付大道過路費、到街道泊車費和購買公交車票等，能享有更安全和便捷的無現今體驗。

機場快鐵首席執行員諾瑪說，該公司自2011年起便與一觸即通公司合作，在車站進出口閘門推出一觸即通服務。不過，最近爆發的新冠病毒肺炎疫情無疑使乘坐公共交通出行與通勤的搭客更為謹慎。

“我們正採取一切必要措施，讓乘坐公共交通工具的搭客感到安心。我們已提高車站經常碰觸地區的清潔次數，並使用更強的消毒劑來進行衛生和消毒工作。”

他說，該公司希望在實施這些防範措施之後，加上一觸即通電子錢包推出的促銷優惠，能鼓勵民眾繼續乘坐機場快鐵到機場或上下班。

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