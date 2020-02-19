吳健南建議仿傚獅城 豁免電召車執照路稅

（芙蓉19日訊）馬華公民社會運動局主任吳健南促政府仿效新加坡措舉，為新冠肺炎（Covid-19）期間導致生意額下降70%的電子召車服務司機及德士司機，提供日常補貼，並豁免一年公共交通服務執照（PSV）及路稅。

他同時揶揄交通部長陸兆福，勿在新冠肺炎肆虐期充當“快閃部長”，在緊張時刻選擇“自我隔離”，不與司機站在同一陣線，枉顧所有公共交通司機的健康問題。

除此之外，他促請交通部應採取積極的防疫措施，即便無法提供防疫物資，也應向全國司機制定防疫、個人衛生指南，確保這些屬於高危險群的司機能夠“自保”。

吳健南今日連同全國馬華政府監督組主任鄭正成、雪州馬華聯委會主席拿督黃祚信、捍衛大馬電召司機運動秘書辜國順，森馬華公民社會運動局主任楊千篁、雪州馬華志工團團長莊賜昭等，在吉隆坡國際機場附近的市中心（Charter Field Town）向聚集在該商業區侯客的司機分派口罩活動召開記者會時，如此表示。

他指出，近日接到不少司機求助，他們如今處於“戴不戴口罩都被投訴”的窘境，若司機不戴口罩會遭乘客投訴，被指不注重乘客安危；反之，帶上口罩又被乘客視為“有病”，被投訴傳播病毒。

“司機帶上口罩，會被一些乘客認為帶菌工作，當他們投訴後，則會讓司機的信譽度降低，進而影響生意額。若交通部在有關方面能夠加強宣導，要求全國司機必須帶上口罩，就不會出現乘客以主觀思維而隨意投訴。”

與此同時，由於大部分司機生意額大幅度降低，他呼籲政府仿效新加坡政府，為電召車服務司機提供日常補貼，同時強制電子召車服務業者中心（EHO）為旗下司機投保1年的社險（SOCSO），保障司機的基本權益。