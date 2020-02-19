吃中餐，助武漢 商家將捐20%消費額

（吉隆坡19日訊）馬來西亞中國餐飲業協會發起為期15天的《吃中餐，助武漢》社會公益募捐活動，消費人只需到馬中餐協官網公佈的指定餐廳用餐，並在發票寫上“中國加油！”4字，餐廳商家將自願捐出發票消費額的20%，用於購買醫療物資或全額捐獻湖北省紅十字會。

這項社會公益募捐活動將從即日起至3月4日，目標是籌募10萬令吉捐款。

發票寫上“中國加油”

消費人也可以選擇實名捐助，並記錄在這項活動的信息庫中。這項公益活動獲得馬中友好協會、馬來西亞中資企業總商會、馬中旅遊文化促進會、中國銀行及海鷗集團的加入，作為活動支持單位。

馬來西亞中國餐飲業會長高浩雲於今日召開記者會說，武漢等核心疫區目前仍緊缺醫療防護用品的問題，這成了牽動全中國人民的頭等大事。馬來西亞中國餐飲業業者雖然人在馬來西亞，但始終心系祖國，時刻關心祖國的最新動向。

“我了解到馬來西亞有許多善心及熱心公益的人民，也時刻關心中國疫情事件進展，有些人想要給予援助和幫忙，但苦於沒有正確的管道。如今善心人士可以藉著《吃中餐。助武漢》社會公益活動獻愛心，大家只需要正常來用餐，所消費數額的20%將由店家來捐出，吃美食的同時又能獻愛心，一舉兩得。”

高浩雲指出，這項公益活動在僅數日的發起和號召後，即刻獲得眾多中餐飲業商家的熱烈響應，目前已經有50家參與，涵括不同菜系和地區，包括古仔舊路、蒲種、蕉賴及八達靈再也等地區。

他說，消費人也可以通過協會官網（kascra.com）及臉書專頁（www.faceboo.com/kascra），得知參與單位的詳細名單。

他呼籲社會廣大的善心人士，配合活動進行期間踴躍到指定單位用餐消費，以用餐獻愛心的行動，資助中國武漢等核心疫區的防疫工作，以期疫情能儘早獲得控制，換予人民一片健康安心的藍天。

他說，馬中餐飲業協會也會給予參與店家基本的防疫措施教學，作為參考指南，希望客人吃的安心，吃得開心。

中餐業生意跌50至80%

馬來西亞中國餐飲業會長高浩雲透露，自新冠病毒肺炎疫情發生以來，中餐飲業受到嚴重打擊，據協會實名調研得到的數據，不少中餐業者對比去年同期，生意額下跌介於50至80% 。

“我知道，在疫情發生的時期，許多消費人都對中餐飲業有歧視和誤解，以為中餐飲業屬於高風險的地區。事實上，許多中餐飲店家在防疫措施和衛生管控上都有嚴格的把控措施，不僅每日消毒，也提供消毒洗手液讓客人使用。”

對中餐飲業有歧視

他認為，馬來西亞政府在這時期的防疫工作做得非常好，在一些重要的進出口都嚴格把關，減少疫情傳播。而且醫療水平進步，目前已知有多宗確診後治癒的案例，以及幾乎為零增長的感染病患數目，由此可見馬來西亞目前的情況相當安全。

他指出，中餐飲在馬來西亞經濟發展中扮演著重要的角色，全國現有超過1000家中餐飲，所聘請的員工、購買的原材料、每年對政府的報稅，都為馬來西亞帶來可觀的經濟效益。

“若是中餐飲業在這時期因為疫情影響而受到重大打擊，無疑對馬來西亞經濟發展帶來不好的影響。”

高浩雲也籲請馬來西亞政府部門和相關單位關注中餐飲的現況，同時提供輔助措施，如稅務減免、租金減免等幫助，減輕中餐飲業者的經濟壓力，大家攜手一起平安渡過這個危難時期。

出席者包括馬來西亞中國銀行吉隆坡分行行長楊寧、馬來西亞中資企業總商會總財政楊志軍、馬中友好協會總秘書暨海鷗集團董事經理陳景崗。