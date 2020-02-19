衣著得體內容健康即可 登娛樂指南不涉及非穆

（瓜拉登嘉樓19日訊）登州旅遊、文化及工藝資訊委員會主席阿里菲德拉曼澄清，登政府目前落實的文化及藝術活動指南準則，主要是針對涉及穆斯林群體的表演，非穆斯林不受影響，只要表演者衣著得體及表演內容健康，沒有違反伊斯蘭教義即可。

他受詢時告訴記者，目前州政府沿用2018年推出的指南準則，原訂在1月落實的新條例因涉及法律條文，所以被迫延遲落實。

他表示，日前本地某家網絡媒體的中文新聞報導指他說原有的指南準則中，非穆斯林必須遵守的條列，包括舞台表演只限男歌手及男性舞蹈員、女性表演者只可以在閉門場所表演給女性觀眾觀賞、女性表演者必須戴頭巾等，並不正確。

非穆活動以個案處理

“我沒有說過這番話，我只是說穆斯林必須遵守準則，非穆斯林不受影響。”

他說，非穆斯林團體的活動會以個案處理，適用的準則就盡量遵守，不適用的準則就視情況而酌量處理。

詢及新條例內容，他說，未頒布憲報之前，不會對外公佈指南內容，不過他保證涵蓋旅遊、文化、娛樂及體育領域的新條例讓各造滿意，同時保障非穆斯林舉辦活動的自由及權利。

他說，州政府在憲報頒布後，州內各縣的地方政府將採用這份指南。

他指出，州政府落實新條例之前，將向地方政府、旅遊機構及相關單位講解內容，以便他們能夠認真遵守。

登政府2018年落實11項文化及藝術活動指南

1.舞台表演只限男歌手及男性舞蹈員

2.女歌手或女性舞蹈員只可以在閉門場所表演給女性觀眾欣賞或觀賞

3.男女錶演者在台上不可有過度親密的接觸

4.只有涉及孩童的表演男女可以同台演出

5.不可演唱歌詞含有不良意義的歌曲

6.演出的音樂不可讓觀眾隨歌起舞

7.音樂表演只准在宵禮（Solat Isyak）之後及凌晨12時之前演出

8.白天的演出不可與祈禱時間有衝突

9.星期四晚上至星期五祈禱之前不允許有演出

10.表演者必須注意言行舉止及循規蹈矩，衣著不可暴露

11.主辦單位必須確保不是親屬的非婚男女要分開坐

登娛樂新條例侵蝕非穆權益 胡棟強促希盟介入阻止

（吉隆坡19日訊）民政黨署理主席胡棟強促希盟中央政府介入，阻登嘉樓州政府將實施的娛樂及文化表演新條例，付諸在非穆斯林群體。

根據媒體報導，登嘉樓州政府將於近期召開的州議會提呈娛樂及文化表演新條例，這將涵蓋非穆斯林表演指南，包括只允許男歌手和舞者登台表演，如有女性表演者節目，則只允許女性觀眾在封閉地點觀看。

只允男歌手舞者登台

對此，胡棟強於今日發文告批評由伊斯蘭黨執政的登加樓州政府“管太多”，因為新條例根本不該實施在非穆斯林，而且也沒合理的法律基礎來要求非穆斯林一定要遵守。

“伊黨領袖常保證，伊法不會影響非穆斯林，但顯然這條例就是在侵蝕非穆斯林權益。”

胡棟強認為，這種強行實施的條例，影響種族之間的和諧關係，顯示文明開倒退車，同時對女性權益不尊重。舞台表演亦是一種藝術呈現，他也認為登加樓州政府無需以“過度審核”的有色眼光看待而矯枉過正。

他也促希盟中央政府，必須認真看待這個侵犯非穆斯林權益的政策，並阻止登加樓州政府實施這項荒唐的政策。

“希盟政府稱貫徹保障各族平等的政策，希望中央政府正視情況，並適當地介入。”

他也點名財政部長林冠英，既然林冠英以“馬來西亞人”自居，那就不該在這個課題上保持沉默，反之應帶入內閣討論，從法律途徑阻止登加樓州政府這項政策。

他表示對伊黨政府的施政方針感到擔憂，若這次的政策得逞，恐怕日後還會有其他侵犯非穆斯林權益的政策出現。

他呼籲非馬來族朝野政黨，必須認真看待這個課題，因為這個缺口萬萬不能打開，否則會在多個州屬出現有樣學樣的現象，最終受苦的是非穆斯林群體。

王賽之抨性別歧視開倒車

（吉隆坡19日訊）馬華婦女組主席拿督王賽之對登嘉樓州政府準備全面落實娛樂及文化表演新條例作出抨擊，認為文化藝術表演不應有性別歧視，有關條例是在開倒車，觸犯性別歧視兼宗教極端有損國譽及不利國家經濟發展。

她促請登加樓州政府檢討這項政策，確保州政府所落實的政策是符合多元、中庸價值，尊重人民的基本自由和權利。

她於今日發文告指出，登加樓州掌管旅遊、文化及資訊工藝的行政議員阿里芬稱，新政策將涵蓋非穆斯林。一旦條例通過，非穆斯林的表演將受到管制，包括只允許男性歌手及舞者登上舞台公開表演，至於女性表演的節目則只允許女性觀眾在封閉的地方觀賞。

她說，我國獨立以來，各族人民和睦共處、多元文化是國家的特徵，一直是推動國家進步繁榮的優勢和力量，也是吸引外國遊客的重要文化資產，登加樓州政府的這項措施，無疑將妨礙國傳統表演藝術的發揚，也不利於人民多元和諧的生活。

“為確保國家的進步和發展，以及維護中庸與和諧，登加樓州政府應尊重馬來西亞多元國情的現實，繼續貫徹中庸之道，保障各族人民的基本人權與自由，同時避免馬來西亞被扣上性別歧視兼宗教極端'惡名'，有損國譽及不利國家文化及經濟發展。”