【扎希控挪用基金案】證人：扎希若非副首相 不會建議提供600萬政治獻金

（吉隆坡19日訊）德達飛訊（Datasonic Group Bhd）副董事經理周民民指出，如果阿末扎希（當時）不是副首相及內政部長，他不會建議Sarana Kencana公司老板拿督阿布哈尼巴透過阿末扎希，向國陣提供600萬令吉的政治獻金。

他說，當時是基於長遠著想，而做出這項建議。

“所謂的基於長遠著想，是指阿布哈尼巴對政府表示感謝，也希望政治局勢穩定。”

盼政治局勢穩定

前副首相拿督斯里阿末扎希被控挪用健康思維基金會3100萬令吉資金案，今日進入第17天審訊。

周民民是本案第34證人，他接受主控官顏炳君副檢察司的盤問時指出，他是在2016年9月16日和阿末扎希會面，對方指接獲有關護照供應短缺的報告、內置聚碳酸酯生物頁面晶片的護照無法通過自動門讀取等等的情況。

德達飛訊從事的業務包括了供應聚碳酸酯生物頁面晶片的護照，周民民也對這些情況逐一做出說明。

早前，也是德達飛迅前首席執行員兼前最大股東的阿布哈尼巴在供證時承認，2017年4月25日曾通過其掌管SKSB公司戶頭，簽署兩張總額600萬令吉的支票，作為政治獻金，但是他否認這是回報阿末扎希的賄賂。

周民民表示，為了避免公司股價進一步下滑，董事局成員曾發文告給大馬證券交易所，否認媒體指該公司賄賂阿末扎希，以換取護照芯片供應合約的報導。

有關報道是《當今大馬》於2018年10月19日發布。他強調，採取這行動是基於商業政策，有必要否認報道以確保投資者不會恐慌，也讓投資者對公司的股票恢復信心。



2支票空着接收人一欄

周民民指出，阿布哈尼巴透過他交給阿末扎希2張分別志銀500萬及100萬令吉的支票，接收人一欄是空著的。

他說，阿末扎希曾告訴他，大選即將到來，並分析當時政治局勢，他預料到國陣需要政治獻金，用於選舉事務。

“我問阿末扎希，阿布哈尼巴和我是否可以為國陣貢獻以及需要多少錢，他回答這取決於我本身要給多少。”

他也詢問要如何將獻金交給阿末扎希，對方指示他備妥支票，寫上Lewis & Co。

他表示，結束討論後他就回家，翌日，他在公司和阿布哈尼巴會面，並告知和阿末扎希會面的情況。

“我向阿布哈尼巴建議，透過阿末扎希，為政治貢獻600萬令吉。他也同意了。”

周民民說，他建議對方簽發支票，私人取出600萬令吉，並將支票的接收者一欄空著，然後交給阿末扎希。

“當時是因為無法確定Lewis & Co的正確名字，因此將支票接收者一欄留空。”

他指出，支票備妥後，他前往阿末扎希的官邸，將兩張分別填上500萬令吉和100萬令吉的支票，交給阿末扎希。

“我將支票交給阿末扎希後，對方向我道謝，並讓我代他問候阿布哈尼巴。”

他在庭上確認上述的兩張志期2017年4月25日的支票，支票接收者一欄填上Lewis & Co。

早前，本案第25證人馬來亞銀行分行助理經理哈斯妮指出，Sarana Kencana公司的馬來亞銀行戶頭，在2017年4月26日發出2張支票給Lewis & Co律師公司，總額為600萬令吉。

她核實該公司志期2017年4月30日的月結單，並指出在2017年4月26日，該公司共有2張支票發出，數額分別為100萬及500萬令吉。