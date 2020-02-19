憂訂單流走 特朗普否決對華禁售

（華盛頓19日訊）美國總統特朗普出手干預，喊停其政府對中國禁售通用電氣飛機引擎的計劃，以及其它限制美國出口的擬議措施，批評美國政府官員經常以“國家安全”為藉口，限制美國企業與中國做生意。

特朗普在推特發文寫道：“我們不想搞得他們沒法跟我們做生意……那只會讓訂單跑到別的地方去。”

他說，美國希望出售貨品到中國及其他國家，認為這才是貿易，美方不希望對美貿易，變成不可能，因為這個情況只代表訂單流往其他地方。他舉例，自己希望中國購買美國的飛機引擎，因為美國的引擎是全球最好。

抨“國家安全”遭濫用

特朗普又說，見到一些貿易規條正在傳閱階段，包括一些正被國會審議，但他形容有關規條是“荒謬”，又說希望其他地方更容易與美國做生意，而非更加困難。他說已指示管治團隊的每一個人按這個方針辦事，無任何藉口拒絕。

彭博社報導，特朗普的干預，是對其政府中對華鷹派一次極為罕見的公開指責，後者一直力推收緊政策以減少美國向中國的技術出口，從半導體到飛機引擎不一而足。與此同時，特朗普正在宣揚與中國的首階段貿易協議，期望借此刺激中國掀起從美國狂購2000億美元商品的熱潮，其中就包括商用飛機和制造業產品。

《華爾街日報》早前引述消息報導，由中國研製的C919中短程客機正在測試階段，預計明年投入服務，客機所用引擎，由通用電氣及法國飛機製造商合資的公司生產。美國政府擔心中國透過逆向工程取得引擎的生產資料和技術，從而開拓全球飛機引擎市場，損害美國利益，正考慮拒絕向通用電氣合資的公司，發出將引擎出口到中國的許可。

須提交僱員名單 美列5中官媒為駐外使團

（華盛頓19日訊）美國國務院宣布，在美國營運的5家國國有傳媒機構，需與駐美的外國大使館一樣，向國務院登記僱員及在美國的物業。有關安排適用於新華社、中國環球電視網、中國國際廣播電台、中國日報，以及人民日報的美國總代理美國海天發展。

非獨立新聞機構

官員指，這5家中國媒體並非獨立的新聞機構，而是受到中國有效控制，嚴控內容及編輯方針，是中共宣傳部門的一部分，因此符合外國使團法規定的外國使團定義，但不會限制這些機構的新聞採訪，仍可以參加國務院的記者會。

國務院規定這5家機構需要向美國政府披露僱員名單及人事變動，登記所有租用及擁有的物業，租賃及購買前，要事先獲得批准，所有措施即時生效。

控美封殺措施違憲 法官裁華為敗訴

（奧斯汀19日訊）中國電訊設備製造商華為入稟法院，指控美國限制該公司與聯邦機構和承包商做生意的措施違反憲法，昨天遭得州聯邦法官駁回，裁定華為敗訴。

法官在57頁紙的裁決指出，國會有權把針對華為及另一家中國公司中興通訊的相關限制，納入國防授權法，又認為美國政府無禁止華為在美國做生意，只是在合法權力下限制聯邦政府經費。

美國司法部對裁決感到高興。華為對判決感到失望，會繼續尋求其他的法律行動。華為發言人表示，明白美國國土安全的重要性，但質疑華府的做法制弱華為的憲法權利，亦無法真正保障國土安全。