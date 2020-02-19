1傳11人 韓現超級傳播者

（首爾、北京19日訊）韓國今天新增15宗確診感染新型冠狀病毒肺炎病例，至今累計46宗。韓國疾病控制及預防中心指，新增15宗個案中，13宗出現在大邱市和慶尚北道地區，懷疑曾與周二確診的一名61歲婦女接觸，該婦女被形容可能為“超級傳播者”。

收治這名患者的大邱慶北醫院，因為擔心爆發院內感染，決定緊急封鎖急診室。

醫院關閉急診室

據報，該婦女是一個名為新天地教的教會信徒，早在本月7日時出現發燒等症狀。她入院後，拒絕接受隔離及新型冠狀病毒檢查，並多次離開醫院，包括在9日及16日前往參與新天地教的教會活動。

大邱市10名的新增患者因曾出席同一教會活動，因此相信是遭受該婦女傳播。當地媒體指，教會參加活動的人以老齡人為多，恐怕病毒已快速傳播開去。

目前未知這名婦女的感染途徑，因她未與其他確診患者接觸，最近也沒有外遊紀錄。

這也不是韓國第一次對醫院進行封鎖，在先前第29名確診個案時，患者在急診室停留長達15小時，安岩醫院急診室第一時間也進入封閉狀態，共36名醫護人員被要求居家隔離。

結束船上14天隔離 鑽石公主號首批乘客下船

停泊於日本橫濱港的“鑽石公主號”郵輪，今早解除14天隔離期，乘客陸續下船。船上3100人中，病毒檢測結果呈陰性、健康狀況沒有問題者均獲准下船，日本衛生部預計今天會有500人可以下船，期望所有人在周五前可離開郵輪。

不少人重獲自由後行色匆匆，未有回應傳媒採訪。而一些在隔離期完結前已經下船、身有病患的五十多名80歲以上人士和他們的家屬，預定今天亦會從住宿設施送返家中。世衛組織呼籲，當局需繼續留意下船者的狀況，提供協助。世衛發言人又肯定日本當時決定隔離郵輪的做法，但指船上的感染規模實屬預想之外。

美禁下船後14天內入境

美國疾病管制暨預防中心（CDC）指，盡管日本政府已盡力讓船上做好防疫措施，但美方認為船上的防疫工作“恐仍不足”，要求郵輪上所有乘客在離開郵輪後，至少14天內不得前往美國。

多次採訪安倍 日女記者被隔離

新冠肺炎在日本持續延燒，如今卻傳出專門採訪首相安倍晉三的女記者也正在居家隔離中，據悉該女記者常跟著安倍四處跑行程，同時也負責採訪秘書官。此消息引起新聞界極大恐慌，目前出席記者會的人員均已開始戴口罩。

日本共同社報導稱，日前確診為新冠肺炎患者的司機，曾為該社提供包車駕駛服務。自1月底至2月初的4天，該社員工共10人乘坐過該車，目前10人均無發熱等症狀，他們也於週一起被要求在家隔離待命。10人中，就包括該名負責首相官邸採訪任務的女記者。