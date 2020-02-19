疑有超級傳播者 韓國日增15確診

（首爾19日訊）韓國週三新增15宗感染新型冠狀病毒確診病例，累計增至46宗，其中西南部城市大邱就有11宗，接診這些病患的江北大醫院急診室已經緊急關閉。

韓媒報導，韓國疾病管理本部表示，15宗個案中，13宗發生在大邱以及大邱所在的慶尚北道，懷疑當中11人曾經與一名68歲確診女患者有接觸後受到感染，相信她是“超級傳播者”，10名患者與這名女患者去同一間教會。

女患者在本月10日發燒，但她據報以近期並無外遊為由，拒絕接受新型冠狀病毒測試，亦未有隔離，及後才在週二確診成為韓國第31名患者，也是慶尚道已知的首例。

這名女患者目前感染路徑尚不明確。就此，衛生部門雖表示“難以認為是疫情的全國性流行”，但又表示“疫情已轉入新階段”。這是衛生部門首次正式提到“新階段”，意味衛生部門對疫情社區傳播可能性的判斷已發生變化。

與此同時， 衛生防疫部門正在調查該患者的感染路徑和接觸者。

據KBS電視台週三報導，大邱慶大醫院說，從週二晚11時15分起，就關閉了急診室，而急診室的病患則轉往普通病房。一名官員說，在部份住院負壓隔離病房患者新冠病毒檢測呈陽性後，院長下令關閉急診室。

週三新增的其他地區的2名患者中，一名是居住在首爾市城東區的77歲韓國男性，另一名是第20例患者的11歲女兒，也是韓國首例兒童感染病例。該2例患者目前已轉入定點醫院接受隔離治療。