檳創業促進會 年度聚餐為武漢打氣

（檳城19日訊）“武漢加油，中國加油！”新型冠狀病毒持續蔓延，馬來西亞創業促進會檳州聯委會成員昨午與顧問年度交流聚餐會後，隔空為武漢打氣及送上祝福，高喊“武漢加油，中國加油”口號。

該會主席李榮海說，新型冠狀病毒影響經濟，但也是一個商機，他希望此疫情趕快過去，讓經濟恢復正常。

他說，檳州會所將要花費10萬至15萬令吉裝修，希望會員能踴躍捐獻。

他說，第四屆“50強企業”頒獎禮將邀請波德申國會議員拿督斯里安華為頒獎嘉賓。目前頒獎禮日期暫定在4月28日或29日、5月6日或7日。唯尚需等待安華的最終的答复。

他說，另外總會也將在3月15日在蒲種舉行會員大會，呼籲會員踴躍出席。

企業50強 邀安華頒獎

馬來西亞企業促進會全國總會長陳禮祥指出，今年邁入第四屆50強企業大獎，在4年前的頒獎禮，該會邀請敦馬哈迪為大會頒獎嘉賓，相信震撼當時其它頒獎典禮。之後，敦馬成為我國第七任首相。

他說，因此今次籌委會也邀請候任首相成為大會頒獎嘉賓，目前尚等待拿督斯里安華的回覆。

“有人說，成為PUMM50強企業頒獎嘉賓後就會做首相，我們也預祝成為首相夢可以成真。”

他說，籌委會花費約1年時間籌辦第四屆50強企業大獎，籌備工作可不容易，因為大家都不是專業的且還要兼顧生意。頒獎地點將於檳城國際地下會展及展覽中心舉行。

陳禮祥也曾是檳州聯委會主席。他說，檳州聯委會成立至今已15年，可謂全國7個聯委會中的佼佼者，包括已成功購買一棟會所，希望今年能落成。

他說，從會員成為聯委會主席至現任總會長，這一路都要感謝領導們的提拔。在他接任總會長後，也推行每2個月至不同州屬進行交流和分享的活動。

他說，他們也舉辦“創業擂台”活動，讓有想法的年輕人參與，也成功送出15萬令吉獎金，以及“創業家之約”和“老闆開講”也邀請不少成功企業人士與大家分享。

顧問拿督彭永添說，今年為第4年錄製賀年專輯“鼠年新曙光”，希望能達致拋磚引玉的效果，讓大家知道一家人團結一致是很幸福的。

前總會長拿督雷智雄說，今年農曆新年籠罩新型冠狀病毒，希望此疫情盡快解決和影響行業包括旅遊等，商家一起勒緊褲頭渡過難關。

他提醒危機過後就是機會，因此他已和中國企業家招商來大馬投資。

出席者包括顧問丹斯里許展強、拿督斯里許廷忠、李烔良、拿督張漢川、韓國輝和Sean老師等人。