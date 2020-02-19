世衛：除了鑽石公主號 中國境外未有持續傳播

（日內瓦19日綜合電）世界衛生組織總幹事譚德塞指出，除了像鑽石公主號游輪這樣的特殊情況之外，在中國境外還沒有看到新冠肺炎持續的當地傳播。

他周三在新聞發布會上說，在中國境外發現新冠肺炎疫情已有一個多月了。在每個發生病例的國家，世衛生組織正協助政府有關部門跟蹤病毒並了解人們是如何被感染的。

“目前，我們尚無中國境外足夠的病例數據來對疾病的嚴重程度或病死率進行有意義的比較。

“我們正在跟進各國的情況，以獲得更多關於每個病例和結果的信息。”

譚德塞說，他周一與新加坡衛生部長進行了交談。世衛組織對該國為發現每個病例並追蹤接觸者以阻止傳播所做的努力留有深刻的印象。

“新加坡正在不遺餘力地檢測每一例狀似流感的疾病和肺炎。到目前為止，該國還沒有發現社區傳播的證據。

“我還與馬來西亞衛生部長進行了交談，討論了威士特丹號游輪一事和該國防範工作的其他方面。”

他強調，這些信息表明，所有國家都必須做好應對病毒到來的準備，以尊嚴和同情心對待病人，保護衛生工作者，防止病毒繼續傳播。

他說，在世衛組織的支持下，許多國家正在採取防範措施。

“我們已經向21個國家運送了個人防護裝備，在未來幾周內還將運往另外106個國家。

“到本周末，40個非洲國家和29個美洲國家將有能力檢測新冠肺炎。

“上述許多國家曾將樣本送往其他國家進行檢測，但要等上幾天才有結果。現在它們可以在本國做檢測，在24至48小時內檢出結果。

“包括剛果民主共和國在內的一些非洲國家現正在利用本國具備的埃博拉病毒檢測能力來檢測2019冠狀病毒病。這是一個很好的例子，說明投資衛生系統可以為衛生安全帶來好處。

“納米比亞、尼日利亞和東帝汶等國正在為媒體舉辦講習班，確保媒體準確和可靠報道情況。”