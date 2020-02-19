中國籍夫婦痊癒出院 新山暫無確診病例

（吉隆坡18日訊）衛生總監拿督諾希山說，在新山柏邁醫院接受治療的一對中國籍夫妻已經痊癒。而隨著他們的檢驗結果已連續2次呈陰性，他們已於周二下午獲準出院。這也意味著，大馬的治愈病例已增至13宗。

“換句話說，所有在新山柏邁醫院接受治療的新冠病毒確診病例都已經完全痊癒及出院。”

“目前在新山已沒有確診病患，願上蒼保佑我們。”

這對夫妻是大馬第7及第8宗確診病例，他們分別是現年52歲的男子及其49歲的妻子。

大馬的新冠病毒確診病例目前維持在22宗，隨著上述13人已經痊癒及出院，目前仍有9人還在醫院接受治療，分別為5名中國人、3名大馬人及1名美國人。

第7病例曾因缺氧惡化

服奧司他韋用氧氣罩渡難關

諾希山說，第7宗病例，即現年52歲的丈夫其實曾於1月27日入院後的第3天，因嚴重缺氧而情況惡化，所幸，他在接受治療9天後，情況改善，並逐漸痊癒。

“胸部X光影片顯示其肺炎情況曾惡化，他從1月30日開始，每天2次，每次服用2片洛匹那韋/利托那韋，但到了2月3日，他的情況惡化至需要每分鐘15升的高流速氧氣罩，再加上服用奧司他韋。”

“到了治療的第9天，他在氧氣需求的情況方面有了顯著進展，直到他對新冠病毒的檢驗結果2次呈陰性，他終得以於周二出院。”

“至於第8病例，第7病例的妻子則是基於與第7病例有近距離接觸而受到感染。她在接受檢驗時並無癥狀，但在第2天入院後，她就開始出現癥狀，即乾咳及喉嚨痛，但她並未發燒。她的胸部X光影片也相當清晰。”

“到了2月5日，她的樣本顯示對新冠病毒呈陰性，但她希望繼續留院至她的丈夫出院，我們在她的丈夫完全康覆後，重新抽取她的樣本進行檢驗，結果顯示兩次都呈陰性。”

諾希山說，他衷心感謝所有衛生部職員，包括疾病醫生瑪斯麗莎醫生及其團隊，還有柔佛州衛生局總監阿曼醫生及他的公共醫療團隊。

“還有專科醫生、護生，我們也不能忘記勇敢及勤勞清理隔離病房及浴室的Medivest公司的清潔人員。”