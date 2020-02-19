大馬塑料用量居亞洲之首 碳排量超越泰越菲3國總和

（吉隆坡18日訊）世界自然基金會（WWF）的研究報告顯示，馬來西亞的個人使用塑料包裝量居亞洲首位，且碳排放量已超越泰國、越南和菲律賓3國的碳排放量總和，因此，該會敦促大馬政府限制一次性塑料的使用量，並積極與企業合作推動再循環運動。

《當今大馬》引述世界自然基金會周一發布的這項研究報告內容指出，在調查了亞洲多個國家的海洋污染情況，包括中國、印尼、馬來西亞、菲律賓、泰國及越南的情況後，根據統計，全球每年流入海洋的塑料垃圾約為800萬噸，而當中這6個國家所制造的塑料垃圾占了其中60%。

此研究主要是調查家庭使用的塑料包裝量，這些塑料產品最終極可能流入海洋。研究報告指出，這6個國家於2016年制造了2700萬噸的塑料垃圾，而2016年的數據是目前可取得的最可靠數據。

該報告也指出，全球流入海洋的塑料垃圾總量，從2010年至2050年之間將翻4倍，預計到2050年時，海洋中的塑料總量將超過魚群的總量。

此外，這份報告也指出，2019年馬來西亞的塑料產品制造及處理過程的碳排放量達到8億6000萬噸，此碳排放量甚至超越了泰國、越南及菲律賓三個國家的綜合碳排放量總和。

世界自然基金會塑料循環經濟工作協調員托馬斯呼籲馬來西亞政府向他國看齊，積極與企業及綠色組織合作，推動鼓勵消費者減少使用塑料包裝的制度，並改善再循環計劃。

該研究指出，全球超過30個國家都已推動這類計劃，包括多個亞洲國家。《湯森路透基金會》也已尋求馬來西亞環境部回應，但目前仍未獲答覆。

托馬斯說，馬來西亞政府自去年開始推行“大馬塑料契約”計劃（Malaysia Plastics Pact），並通過公共論壇討論如何促進再循環，而計劃成果預計於今年3月公布。

“馬來西亞的塑料垃圾經常未被分類，並與其他垃圾參雜在一起最終遭掩埋，天氣惡劣時，這些塑料還被沖刷入河流或海洋之中。”

他指出，馬來西亞的環保醒覺運動應鼓勵民眾勤做垃圾分類，以增加塑料的再循環率。

大馬塑料使用率最高 每人每年用16.8公斤

《湯森路透基金會》（Thomson Reuters Foundation ）引述這份報告的內容指出，馬來西亞是6個國家之中，塑料包裝使用率最高的國家，平均每人每年使用16.8公斤的塑料包裝，而泰國則位居第二，每人每年使用15.5公斤。

世界自然基金會塑料循環經濟工作協調員托馬斯（Thomas Schuldt）說，馬來西亞是這些國家之中較為富裕的國家，因此也產出最多的塑料垃圾。

“他們有很多的送餐服務，而這些餐點都使用了很多的塑料包裝。此外，平日在超級市場裏面的日常用品也有很多的包裝。”

此外，《湯森路透基金會》引述目前住在吉隆坡的托馬斯的談話指出 ，亞洲許多地區的經濟發展及人口增長迅速，而許多沿海地區人口稠密，但垃圾處理的服務及設備未能跟上發展的步伐，導致塑料垃圾“湧入”海洋的問題嚴重。

他說，隨著中國於2018年開始禁止海外的塑料垃圾進口之後，全球大型的塑料垃圾出口國，如美國及歐洲國家開始轉向其他亞洲國家。

環境專家也指出，塑料垃圾污染海洋，不僅將沖擊旅遊業、漁業及船運業，塑料垃圾也可能傷害海洋生物，或進入人類的食物鏈之中。

因此，托馬斯呼籲馬來西亞及其他亞洲國家政府，積極地管制一次性塑料的使用。