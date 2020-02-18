登政府將呈表演新條例 女性表演僅供女性觀賞

（吉隆坡18日訊）登州政府將在近期召開的州議會提呈娛樂及文化表演新條例，並準備全面落實之。登州掌管旅游、文化及資訊工藝的行政議員阿里芬說，新政策也會涵蓋非穆斯林的表演指南。

換句話說，一旦有關條例被通過，非穆斯林的表演也將受到管制，包括只允許男性歌手及舞者登上舞台公開表演，至於由女性表演的節目則只允許女性觀眾在封閉的地方觀賞。

其他條例也包括避免男性與女性同台表演，並強制女性表演者必須戴頭巾。

非穆斯林也受管制

阿里芬接受《透視大馬》的訪問時說，娛樂及文化表演新條例原訂於1月提呈州議會以求落實，但因有關條例涉及法律條文，所以被迫延遲。

“州政府已於12月擬定完整的指南，並準備在1月落實娛樂及文化表演新條例。由於涉及法律問題，所以被迫展延。但我們會盡量落實。”

此外，阿里芬否認州政府沒有積極宣傳2020年大馬旅游年的說法。

“登州政府已於去年12月與旅游部配合在州內推廣大馬旅游年。”

他重申，登州政府也已獲得聯邦政府撥款以宣傳大馬旅游年。

詢及州內旅游是否面對新冠肺炎的沖擊的問題時，他說，一旦州內的島嶼重新開放，即可知道實際情況。

“現在是州內的旅游淡季，而且很多島嶼還處於關閉的狀態中，所以要等到島嶼重新開放，才可知道實際情況。”