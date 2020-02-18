獅城新增4確診病例 其中1人為大馬婦女

（新加坡18日訊）新加坡新增4宗新冠肺炎病例，其中3人與神召會恩典堂感染群有關，以致神召會恩典堂感染群的總病例增至21宗，至於另一宗病例的患者則是馬來西亞籍老婦。

《聯合早報》一則報道指出，現年57歲的女教友之前與主任牧師有接觸，她在一間由非福利機構經營的社區醫院工作，但在進行行政工作並出現癥狀後，她並未與其他病患有所接觸。

另一名38歲新加坡籍女子與第66宗病例相關，第66宗病例的患者是一名現年28歲的神召會恩典堂職員。這宗新病例是在國大醫院工作，但其主要工作是行政。至於第3宗新增的確診病例則是一名50歲男子。

第4宗新增病例為現年79歲的馬來西亞籍婦女，她與第72宗病例（即40歲中國籍男子）是家屬關系，這名40歲男子與早前確診的麻醉師曾有接觸。

截至周二中午為止，新加坡再有5名痊愈者出院，而病危病患則保持4人。目前，新加坡共有81宗確診病例。

確診兩天后痊癒 1歲男嬰獲准出院

周日被列確診的1歲男嬰已於周二（18日）出院，並成為新加坡最快出院的新冠病毒病例。

這名新加坡籍男嬰是當地第76宗病例，他是於本月9日從武漢搭乘包機回國的新加坡人之一。

男嬰早前在竹腳婦幼醫院接受治療，並由醫生通過檢測程序確認他的體內沒有病毒後，已於周二出院。他的父母目前還在接受隔離治療，而其家人目前也沒有任何癥狀。

此外，有專家認為已康複病患再次罹患新冠病毒的幾率非常低。