大馬塑料消費最高 WWF：不等於最大污染者

（八打灵再也18日讯）马来西亚世界自然基金会（WWF）澄清，一些新闻报道根据“亚洲最严重海洋污染者”的报告，将马来西亚形容为亚洲最大塑料海洋污染源，这与调查结果是不吻合的。

该会发表文告说，报告中没任何数据或调查结果支持有关论述，他们对不准确和误导性的新闻标题感失望。

文告表示，新闻引用这份报告，以“东南亚和中国的塑料包装”为题，道出大马在6个亚洲国家中排名最高，人均年消费量为每人约16.78公斤，然而最大的塑料消费者，并不意味着会转化为最大污染者。

“实际上，调查主要研究6个国家的数据，分别是马来西亚、泰国、菲律宾，越南、印尼和中国；这6个国家并不代表由48个国家组成的亚洲。”

文告强调，从人均约17公斤的消费量中，推断所有塑料都是流入海洋也是不正确的，而大马也是6个国家中废物收集率最高的国家之一。

基金会指出，高塑料消费量，不一定等于高塑料污染，虽然大马在不合理处理废物方面排名很高，但在废物收集方面却是排名最高的。

文告解释，这份研究报告是基于2016年的数据，而大马政府已启动减少塑料消耗和浪费的举措，如零一次性塑料路线图。

“近年来，能源科艺环境部也正展开马来西亚塑料条约（MPP）工作，为利益相关方提供一个平台，朝向塑料循环经济迈进，我们认为这是解决塑料污染危机积极主动的一步。惟大马仍需改善废物分类和处理系统，并提高废物回收率。”

“报告其中一项建议是生产者责任延伸（EPR）方案，以分类收集和回收进行废物管理，教育消费者达到更高的废物分类，并支持易回收材料的研究和发展。”

文告指出，他们目前正与世界各地的政府和业者合作，以找到塑料污染的可行解决方案，而生产者责任延伸也在研究之中。

基金会感遗憾的是，报告内容遭断章取义，继而引起轰动。大马世界自然基金会要重申，这份报告并没有声明马来西亚是亚洲最大塑料海洋污染国。若想详细阅读整份报告，可浏览

http://www.wwf.org.my/media_and_information/media_centre/?27645/Sustainable-Retailers-Scorecard。