獲准回家放下心頭大石 “感謝大馬政府”

（汝來18日訊）“謝謝大馬政府，我們安全回家了！”

從中國撤僑後接受新冠肺炎隔離觀察的105名大馬人、配偶及孩子已結束監察期，獲準回家。

據知，他們當中有的獲安排送往機場和巴士站，以乘搭公共交通回家，有的則通知親友前來接載。

這批隔離者被安排在森州汝來恩斯德鎮高等教育領袖學院（AKEPT）監控中心，今日已完成長達14天的隔離和監察，下午2時獲準陸續離開。

在過去14天內，他們共接受3次檢驗，最後一次於昨天進行，隨著所有人的檢驗報告皆呈陰性反應，今早接獲可以回家的好消息。

據觀察，有的完成隔離者在監控中心外忙著搬運行李，有的忙著聯系家人前來接送。

一些受訪者更是聲聲感謝大馬政府，及時安排專機將他們接回國，在接受隔離觀察期間也獲得妥善照顧，如今獲準回家，總算放下心來。

隨著隔離觀察期結束，作為監控中心的高等教育領袖學院並沒有因此松懈下來，相關單位忙著進行消毒工作。

此外，大批參與撤僑行動的工作人員和警員也在場候命，確保一切程序順利進行。(BPK)

丈夫送花補慶情人節

前來接載的丈夫送上花束補慶情人節，令來自蒲種的吳秋儀（36歲，右二）備受感動。

她透露，她與姑姑和表妹前往武漢旅行兩周，原定1月27日回國，卻因封城而走不了，得知有撤僑專機，馬上聯系大使館。

“坦白說，起初真的有點焦慮，家人更是擔心不已，回國後心里踏實了許多，也在倒數回家的日子。”

她說，在監控中心獲得妥善照顧，雖然在房里接受隔離難免無聊，但還有電視機解悶，也可以和他人交流。

“我們事前已知需要隔離兩周，現在終於可以回家，心情很激動，兩個孩子已在等候，我迫不及待見到他們！”

起居飲食獲良好照顧

來自吉隆坡的洪小姐（21歲）是於1月3日前往武漢某酒店進行長達半年的工作實習，她坦言疫情爆發時確實感到不安，後來得知大馬政府派專機來撤僑，就覺得比較安心。

“回來進入監控中心至今，我們共接受3次檢驗，報告皆呈陰性反應，今早被通知可以結束隔離回家去。”

她透露，這里的起居飲食都獲得很好的照顧，官方沒有指示他們離開後要繼續觀察自己的健康狀況，但她接下來還是會自行留意。