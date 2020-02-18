最後一次任行政議員？ 鄧章欽臉書倒數卸任

（吉隆坡18日訊）最後一屆？巴生新城州議員兼雪州投資、工商及中小型工業事務高級行政議員鄧章欽，今早6時在臉書發布一張水牛耕田的照片，同時寫下：這是我在雪蘭莪州議會的最後一任，引發許多猜測和遐想。

鄧章欽在臉書的完整貼文寫著，這是我在雪蘭莪州議會的最後一任，我將一如既往勤奮工作直到屆滿。只有倒數，沒有減速。倒數開始。

鄧章欽煞有其事的在臉書“倒數未來”的貼文引起不少關註，在6個小時內獲得365個表情、47則留言和14次分享。

大部分的網民都贊揚他表現良好，期望他可以繼續在雪州服務；也有網民預設他是否準備在15屆大選棄州上國，並給予祝福；更多的網民為他加油，支持他的決定。

也有人揣測，雖然雪州沒有明文規定只能出任兩屆州行政議員，但本屆已是鄧章欽第二任州行政議員，因此他僅是預告他會在下屆大選按這項不成文規定“退位讓賢”而已。

鄧章欽在1995年首次中選為雪蘭莪武吉加星州議員，1999年中選巴生市區州議員，2004年、2008年及2013年，連續3屆中選為雙溪檳榔區州議員，2008年出任雪州議長，成為我國首名華裔議長；2013年首次進入州行政議會，出任雪州地方政府地方政府、研究及考察高級行政議員，2018年再次中選為從雙溪檳榔改名為巴生新城區的州議員，掌管工商、貿易及中小企業事務部。